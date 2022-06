Samosprávy na Zemplíne sú pripravené školy v septembri neotvoriť

Vranov nad Topľou 24. júna (TASR) – Samosprávy na Zemplíne sú pripravené vzdelávacie zariadenia vo svojej pôsobnosti v septembri neotvoriť. Urobia tak, ak vláda SR v súvislosti so zdražením cien energií a potravín do konca júla nezmení finančné pásma pre školské stravovanie v materských a základných školách. Na protestnom zhromaždení, ktorým chceli starostovia a primátori ôsmich okresov zo Zemplína a horného Šariša upozorniť na existenčné problémy samospráv a špecifické problémy regiónu, zaznelo v piatok vo Vranove nad Topľou spolu osem požiadaviek.



Do augusta tiež žiadajú vyriešiť kompenzácie zvýšených nákladov na elektrinu a plyn pre samosprávu, v opačnom prípade prestanú vykonávať prenesený výkon štátnej správy, sú tiež pripravení redukovať úradné hodiny pre verejnosť. V rovnakom termíne požadujú vyriešiť kompenzácie výpadku podielových daní za rok 2022 na základe prijatého protiinflačného balíčka pre samosprávu, inak vypnú verejné osvetlenia a prestanú vykonávať údržbu verejných priestranstiev.



Do konca októbra 2022 žiadajú predstaviť konkrétne kroky k vyrovnaniu regionálnych rozdielov na Zemplíne, "reálne" plány budovania diaľnic a rýchlostných ciest na celom Zemplíne a Šariši, ako aj zjednodušenie procesu čerpania eurofondov.



S termínom do konca novembra požadujú pri menej rozvinutých okresoch podporovať regionálny rozvoj pri budovaní základnej infraštruktúry. Poukázali na skutočnosť, že mnohé obce v regióne nemajú kanalizáciu ani verejné vodovody. Do konca decembra 2022 tiež žiadajú zabezpečiť krytie preneseného výkonu štátnej správy finančnými prostriedkami pre samosprávu a "neprenášať na samosprávu nové povinnosti bez finančného krytia štátu".



"Ak požiadavky nebudú zo strany vlády splnené, pristúpime k navrhnutým krokom a začneme obmedzovať našu činnosť a realizovať konkrétne navrhnuté opatrenia," uzavreli starostovia s tým, že pri riešení všetkých svojich požiadaviek žiadajú vládnych predstaviteľov o účasť predstaviteľov obcí a miest z regiónu "na úrovni partnerov".



Predneseniu požiadaviek predchádzalo na zhromaždení s účasťou približne 200 predstaviteľov samospráv, ktorých podporili aj Jednota dôchodcov Slovenska či Slovenský zväz telesne postihnutých, predstavenie tém, ktoré mestá a obce v regióne považujú za najpálčivejšie. Spomenula sa nejestvujúca štúdia realizovateľnosti diaľnice na Zemplín, chýbajúce projekty, ktorými vie samospráva znižovať nezamestnanosť, či potreba systémovej podpory v oblasti cestovného ruchu.