Samosprávy na Zemplíne ustúpili od hrozby zatvorených škôl

Nižný Hrušov 24. augusta (TASR) – Ústup od hrozby neotvorenia školských zariadení od septembra zaznel na stredajšom sneme Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMO VR), ktorý sa konal v Nižnom Hrušove. Keďže však vláda SR nereagovala na požiadavky iniciatívy Obcí a miest Zemplína z 24. júna, dôjde zo strany samospráv k protestnému zhromaždeniu.



"Na dnešnom rokovaní sme sa dohodli, že niektoré požiadavky upravíme. Tá korekcia je pri základných školách a materských školách. Tie otvoríme, nebudeme naťahovať rodičov našich detí, ktoré potrebujú vzdelanie. Pôjdeme do protestného zhromaždenia, pri ktorom zrejme niekde zablokujeme dopravu, obmedzíme trochu inak verejný život, ale nebudeme blokovať našu budúcnosť, naše deti," uviedol tajomník ZMO VR a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.



Na protestnom zhromaždení z júna vo Vranove nad Topľou chceli starostovia a primátori z ôsmich okresov zo Zemplína a horného Šariša upozorniť na existenčné problémy samospráv a špecifické problémy regiónu. Zatvorenými školami od septembra hrozili, pokiaľ vláda SR v súvislosti so zdražením cien energií a potravín do konca júla nezmení finančné pásma pre školské stravovanie. Súčasťou požiadaviek bolo aj vyriešenie kompenzácie zvýšených nákladov na elektrinu a plyn pre samosprávu či kompenzácie výpadku podielových daní za rok 2022 na základe prijatého protiinflačného balíčka pre samosprávu. V tejto oblasti samosprávy čakajú na výsledky rokovania, ktoré by mal v najbližších dňoch viesť s rezortom financií odborársky zväz v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Jedno z uznesení, ktoré bolo prijaté na dnešnom rokovaní, je, že žiadame všetky naše požiadavky, ktoré sme vzniesli ako Obce a mestá Zemplína 24. júna, aj po tej korekcii preniesť na rokovanie centrálneho ZMOS-u, teda na snem, ktorý bude 7. - 8. septembra v Senci. Žiadame, aby tam boli prerokované, aby ich predsedníctvo ZMOS podporilo a na základe tohto uznesenia začalo rokovať s ministerstvom financií," uviedol ďalej Fenčák. Cieľom je podľa neho spojiť samosprávu na Slovensku a riešiť jej problémy.



Na stredajšie rokovanie prišiel aj predseda ZMOS Branislav Tréger. Potvrdil problém samospráv v rámci veľkého zdraženia energií či inflácie. "Máme problémy zabezpečiť základný chod samospráv, to znamená teplo – napríklad v škôlkach, školách, v rámci prenesených kompetencií. Teraz predpokladáme, že zdražejú stravné lístky, že sa zvýšia poplatky na voľnočasové aktivity, v školských kluboch mládeže, centrách voľného času, základných umeleckých školách. Toto všetko bude musieť reagovať na zvýšený náklad v rámci náročnosti na energie, čiže, budeme sa musieť naozaj veľmi zamyslieť nad tým, ako sanovať tieto problémy, pretože sú nepredvídateľné," konštatoval. Samosprávy podľa neho potrebujú pomoc štátu a ten by mal rokovať a počúvať druhú stranu.