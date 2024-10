Samosprávy odmietajú privatizáciu považskobystrickej nemocnice

Považská Bystrica 17. októbra (TASR) - Mesto Považská Bystrica a obce Považskobystrického okresu jednoznačne odmietajú privatizáciu Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



"Informácie o možnej privatizácii činností nemocnice vyvolali v Považskej Bystrici a v celom okrese mimoriadne negatívne ohlasy, preto primátor mesta verejne deklaroval jednoznačný odmietavý postoj voči takémuto kroku. Podobný názor majú aj starostovia obcí okresu Považská Bystrica, ktorí prijali spoločné uznesenie považskobystrického regionálneho Združenia miest a obcí," uviedla hovorkyňa.



Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ponúkol po rozhodnutí krajského zastupiteľstva nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (Bojnice, Myjava, Považská Bystrica) za jedno euro mestám a obciam. Zároveň však kraj rokuje o nemocniciach so spoločnosťou Agel.



Považskobystrická radnica požiadala TSK o zaslanie podrobnejšej ponuky, z ktorej bude zrejmý najmä zmluvný model ďalšieho prevádzkovania nemocnice a okruh hnuteľného a nehnuteľnému majetku, ktorý bude predmetom prevádzky.



"Tieto informácie neboli súčasťou predchádzajúceho listu a nie sú dostupné ani v rámci zverejnených výročných správ nemocnice. Takto doplnenú ponuku by vedenie mesta po jej odbornom posúdení predložilo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. V prípade predloženia relevantnej ponuky obsahujúcej komplexné informácie by mohlo mestské zastupiteľstvo prevzatie nemocnice v Považskej Bystrici schváliť a predísť jej privatizácii," zdôraznila Pagáč Kováčiková.



Ako informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková, s miestnymi samosprávami, ktoré o nemocnice prejavili záujem, samosprávny kraj začne rokovania formou osobného stretnutia plánovaného ešte v októbri.



"Samospráva mesta Považská Bystrica veľmi dobre pozná stav nemocnice, či už po stránke ekonomickej, prevádzkovej alebo investičnej. Pán primátor a pán riaditeľ nemocnice sú krajskí poslanci, dlhoročný riaditeľ nemocnice je zároveň aj viceprimátorom mesta. Podrobnosti budú predmetom osobných rokovaní," doplnila hovorkyňa s tým, že predseda TSK Jaroslav Baška opakovane verejne deklaroval, že je proti odpredaju troch krajských nemocníc do súkromných rúk a tento postoj zostáva nemenný.



Z troch krajských nemocníc dosahuje zisk iba NsP Myjava. NsP Považská Bystrica sa aj po oddlžení vo výške 44 miliónov eur od roku 2018 naďalej zadlžuje. Kumulovaný dlh do konca minulého roku presiahol 13 miliónov eur a hospodársky výsledok za rok 2023 predstavuje stratu 1,87 milióna eur. NsP Prievidza mala napriek takmer 50-miliónovému oddlženiu ku koncu minulého roka záväzky vo výške viac ako 22,5 milióna eur. Minulý rok skončila nemocnica v strate vo výške 6,2 milióna eur.