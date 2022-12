Samosprávy po uzávere I/16 žiadajú rekonštrukcie obchádzkovej trasy

Bátka 22. decembra (TASR) - Miestne samosprávy a zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) žiadajú garanciu rekonštrukcie obchádzkovej trasy na juhu okresu Rimavská Sobota, ktorá je pre rekonštrukčné práce a uzáveru cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou v posledných mesiacoch využívaná ako hlavný južný ťah. Slovenská správa ciest (SSC) tvrdí, že po skončení využívania obchádzkovej trasy bude vykonaný pasport dotknutých komunikácií.



Zástupcovia samospráv žiadajú kompletnú rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy, ktoré v uplynulých mesiacoch slúžia ako hlavný južný ťah. Ako uviedli, cesty na juhu Rimavskosobotského okresu sú najmä v dôsledku náporu nákladnej dopravy poškodené, a obávajú sa, že škody mohli vzniknúť aj na ďalšej infraštruktúre.



"My sme pred šiestimi rokmi kompletne zrekonštruovali cestu, teraz je to v niektorých častiach úplne zničené. Budeme ešte monitorovať infraštruktúru pod cestou, kanalizačné siete a vodovodné siete, aj chodníky," povedal pre TASR starosta obce Bátka Peter Hencz. Ako dodal, obávajú sa, že dohodnutá oprava ciest na obchádzkovej trase po skončení uzávery nebude dostatočná na to, aby sa cesty vrátili aspoň do takého stavu, v akom boli predtým.



Rekonštrukcia cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou si od polovice augusta vyžiadala úplnú uzáveru približne štyri kilometre dlhého úseku od obce Bátka po osadu Teška. Cesta mala byť pôvodne otvorená koncom novembra, neskôr sa termín posunul na polovicu decembra. Podľa aktuálnych informácií bude sprejazdnená po Vianociach.



"Ak to umožnia klimatické podmienky a technologické postupy, predpokladáme ukončenie stavebných prác do konca tohto týždňa, keď by sa mala v úseku spustiť aj doprava, ktorá už nepovedie po obchádzkovej trase," uviedol pre TASR hovorca SSC Martin Guzi. Ako pre TASR skonštatoval krajský poslanec Štefan Vavrek, ak sa tak nestane a otvorenie cesty sa opäť odloží, samosprávy sú pripravené v januári organizovať pravidelné protestné uzávery obchádzkovej trasy.



Úplnú uzáveru cesty I/16 vysvetlila SSC najmä zhoršeným stavom mosta za obcou Bátka, predĺženie prác problémami s dostupnosťou stavebných materiálov. V rekonštrukcii predmetného úseku sa má pokračovať po zime, avšak len prostredníctvom čiastočnej uzávery. Poškodené komunikácie na obchádzkovej trase plánuje SSC riešiť.



"Pred spustením prevádzky obchádzkovej trasy sa vykonal pasport komunikácií, ktoré sa využívajú na obchádzkovú trasu. Po ukončení využívania obchádzkovej trasy sa vykoná rovnako ich pasport a v prípade vzniku škôd sa navrhne ich riešenie," potvrdil Guzi.