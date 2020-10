Samosprávy pod Poľanou hľadajú dobrovoľníkov do odberných tímov

Detva 26. októbra (TASR) – Samosprávy pod Poľanou hľadajú dobrovoľníkov, ktorí im pomôžu pri zabezpečení plánovaného celoplošného testovania. Výzvy zverejnili cez svoje komunikačné kanály.



„V prípade, že máte záujem a ochotu pomôcť nášmu mestu pri testovaní ako administratívny pracovník, prihláste sa do utorka 27. októbra (do 9.00 h) na mail: korona@detva.sk. Do mailu uveďte vaše meno, priezvisko a telefónne číslo,“ informuje mesto Detva na svojej oficiálnej webstránke s tým, že podmienkou je vek nad 18 rokov a odmena za jeden deň práce je 70 eur.



Obyvateľov oslovilo aj mesto Hriňová v Detvianskom okrese. Dobrovoľníci na post administratívneho pracovníka sa môžu prihlásiť na mailovej adrese: prednosta@hrinova.sk. Do mailu treba uviesť meno, priezvisko a telefónne číslo. Potrebná je znalosť ovládania práce s počítačom. „Mesto zabezpečí pre dobrovoľníkov ochranný odev, respirátor, štít, rukavice, stravu. Okrem toho odmena za jeden deň bola z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR určená na 70 eur,“ uvádza samospráva.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti okres Detva v červenej fáze. K 25. októbru eviduje tento región 143 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.



Celoplošné testovanie sa má konať počas dvoch víkendov, a to od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.