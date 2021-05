Samosprávy pre asistované sčítanie vytvoria viaceré kontaktné miesta

Bratislava 2. mája (TASR) – Pre asistované sčítanie zriadili bratislavské samosprávy viaceré kontaktné miesta, kam môžu občania prísť a požiadať o asistenciu pri sčítaní. Zároveň budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí zabezpečia sčítanie priamo v domácnosti. Táto pomoc sa však týka len obyvateľov so zníženou mobilitou. Pre TASR to uviedli hovorcovia mestských častí.



Mestská časť Petržalka zriadi päť kontaktných miest asistovaného sčítania. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať na telefónnom čísle 0947 487 777. "Veríme, že prostredníctvom asistovaného sčítania sa ešte o niekoľko percent zvýši celkový počet sčítaných Petržalčanov. Bolo by výborné, keby sa podarilo presiahnuť hranicu 90 percent. V online fáze sčítavania sme dosiahli výsledok 87,74 percenta," povedala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V Starom Meste bude zriadených päť kontaktných miest. K dispozícii bude aj deväť mobilných asistentov a traja asistenti v sociálnych či zdravotníckych zariadeniach. "Náš odhad je, že v Starom Meste sčítame do tritisíc ľudí," poznamenal hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Nové Mesto pripraví šesť kontaktných miest. K dispozícii bude 34 sčítacích asistentov, z toho 27 mobilných, šesť stacionárnych a jeden v zdravotníckom zariadení. "Po elektronickej fáze sčítania obyvateľov nám zostáva 16,23 percenta nesčítaných obyvateľov. Budeme sa intenzívne uchádzať o to, aby sa ich sčítalo čo najviac, lebo každý 'nasčítaný' predstavuje príjem mestskej časti približne 160 eur ročne. Pri všetkých doteraz nesčítaných ide o 1,2 milióna eur ročne," priblížil hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



Šesť miest pre asistované sčítanie bude možné využiť aj v Ružinove. "Ak sa človek nemôže dostaviť na takéto miesto, môže sa zaregistrovať na špeciálne určenom telefónnom čísle na miestnom úrade," pripomenula riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Karlova Ves zriadi pre asistované sčítanie dve kontaktné miesta (Nám sv. Františka 8 a Pribišova 8). "Tí, ktorí sú imobilní, resp. sa ťažko pohybujú, budú môcť využiť mobilných sčítacích asistentov, bude ich približne 20," uviedol hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



Rovnako dve kontaktné miesta vytvoria v Dúbravke – v tamojšom dome kultúry. "K dispozícii tu bude stacionárny asistent, ktorý pomôže ľuďom sčítať sa alebo poskytne techniku, aby sa ľudia sčítali sami. V prípade, že niekto nemôže navštíviť kontaktné miesto, môže si mobilného asistenta objednať domov zavolaním na miestny úrad alebo call centrum," informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová.



V Záhorskej Bystrici budú štyria mobilní sčítací asistenti. Stacionárny bude k dispozícii na miestnom úrade počas stránkových hodín.



Samosprávy upozorňujú obyvateľov, najmä seniorov, že asistované sčítanie môže lákať podvodníkov, vysvetľujú preto organizáciu i povinnosti sčítacích asistentov.