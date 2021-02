Revúcke samosprávy majú viac dohliadať na dodržiavanie opatrení

Revúca 10. februára (TASR) – Samosprávy v okrese Revúca majú zintenzívniť dohľad nad dodržiavaním protiepidemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote, ktorá nadobudla platnosť 9. februára.



Za asistencie polície sa má kontrolovať dodržiavanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Ide o tie, ktoré upravujú vstup do obchodných prevádzok či priestorov zamestnávateľov s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 alebo obmedzenie fungovania obchodov. „V prípade zistenia porušení zo strany povinných osôb sa nariaďuje zabezpečiť ich neodkladné nahlásenie RÚVZ,“ upozornil úrad.



Okrem toho RÚVZ nariadil, že v prevádzke v jednom okamihu môže byť iba jeden zákazník na 25 metrov predajnej plochy a zároveň určil zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet čakajúcich zákazníkov. Ako ďalej úrad podotkol, prevádzkovatelia zariadení verejného stravovania majú zákaz predaja alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, vrátane ich predaja na odber so sebou.



RÚVZ tiež zakázal výkon kontrol, meraní a iných služieb v bytoch u obyvateľov okresu Revúca, ako aj realizovanie zasadnutí, schôdzí a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a odporučil presunúť uvedené aktivity do online priestoru.



„Zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí, ktorých uskutočnenie neznesie odklad, respektíve nie je možné ich organizovať inou formou,“ dodal RÚVZ. Všetci účastníci však podľa jeho nariadenia musia v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Podujatie zároveň musí byť ohlásené na RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom.