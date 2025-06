Samosprávy sa chcú stretnúť s ústavnými činiteľmi

Partizánske 23. júna (TASR) - Samosprávy žiadajú vládu, aby zrušila rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur z fondov Európskej únie (EÚ). Stretnúť sa chcú s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ak nebude stretnutie úspešné, obrátia sa na Európsky parlament. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii v Partizánskom zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov (SK8).



Predseda ZMOS-u Jozef Božik zopakoval, že rozhodnutie o zmrazení fondov EÚ považuje za nefér a negatívny signál vo vzťahu medzi samosprávami a vládou. Tvrdí, že mu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) garantoval, že o fondy samosprávy neprídu. „Túto tému chceme riešiť, pretože toto nie sú peniaze pre primátorov a starostov a županov, to sú peniaze pre občanov našich miest, obcí a samosprávnych krajov,“ vyhlásil Božik. Spochybňovať samosprávy, že nerobia, by podľa neho mali predovšetkým občania, ktorí v nich žijú.



Kritiku pri pomalom čerpaní fondov odmietol i predseda SK8 Jozef Viskupič, za problém označil sklz pri príprave programového obdobia, prednostne vyhlásené dopytovo orientované výzvy či dlhé kontroly. „Celková alokácia integrovaných územných investícií je 1,4 miliardy eur, hodnota schválených projektov a zámerov je 870.000.000 eur, takže 72 percent. Reálny cieľ do konca tohto roku máme 85 percent, predložené žiadosti o nenávratné finančné prostriedky sú v objeme 522.000.000 eur, schválené žiadosti len 193.000.000 eur, teda projekty sú pripravené, záujem je a peniaze majú kam ísť, ale bez výziev a bez kontroly verejných obstarávaní sa nič nepohne,“ priblížil Viskupič.



Prezident ÚMS Richard Rybníček na tlačovej konferencii odkázal vláde, že samosprávy nie sú štátni úradníci a nie sú ani podriadené vláde, ale sú partneri, ktorí sú priamo volení občanmi. „My potrebujeme zrýchliť čerpanie eurofondov. Nie, my potrebujeme zrýchliť byrokraciu v štáte, za ktorú zodpovedajú ministerstvá a predseda vlády,“ vyhlásil.