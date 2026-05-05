< sekcia Regióny
Samosprávy súhlasia so zonáciou TANAP
Požadujú rešpektovanie územných plánov.
Autor TASR
Spišská Belá 5. mája (TASR) - Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí vníma prijatie zonácie Tatranského národného parku (TANAP) ako nevyhnutnosť. Požadujú však rešpektovanie územných plánov. Spolu s ďalšími dokumentmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni má podľa združenia určiť presné pravidlá pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia národného parku a jeho bezprostredného okolia. Predseda združenia Štefan Bieľak v tejto súvislosti uviedol, že v pripomienkovom konaní boli akceptované takmer všetky pripomienky, ktoré adresovali Okresnému úradu v Prešove a tiež Ministerstvu životného prostredia SR.
Bieľak upozornil, že zonáciu požadujú prijať už viac ako 20 rokov. „Naše zásadné pripomienky boli takmer všetky akceptované. Tá najdôležitejšia bola, aby aktuálne platné územné plány dotknutých miest a obcí boli v celom rozsahu zahrnuté do budúcej zóny D1, ak tam nie je dôvod pre zónu D2. Podrobnosti o správe, údržbe a rozvoji tohto územia budú pritom určené v Programe starostlivosti o TANAP. Do budúcna ešte zostáva doriešiť finančné nároky vlastníkov neštátnych pozemkov tvoriacich budúcu zónu A za obmedzenie ich vlastníckych práv,“ uviedol Bieľak.
Súčasťou vypracovania nových územných plánov je aj povinné vypracovanie krajinno-ekologických plánov, ktoré objektívne určia limity únosnosti daného územia. „Dnes všetci o limitoch územia TANAP-u hovoria, ale doposiaľ ich nikto exaktne neurčil,“ skonštatoval Bieľak. Je podľa neho potrebné, aby takýto krajinno-ekologický plán vypracovali aj pre samotné územie Tatier, nielen TANAP-u, ako základ pre budúce územné plány Prešovského a Žilinského kraja. Aktuálne sa v oboch spúšťa prípravný proces. „Navyše, okrem procesu územného plánovania je tu ešte následne aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré preverí každú zásadnú stavebnú či investičnú činnosť v národnom parku. A tieto procesy sú v rukách štátu a štátnych inštitúcií,“ uzavrel Bieľak.
Bieľak upozornil, že zonáciu požadujú prijať už viac ako 20 rokov. „Naše zásadné pripomienky boli takmer všetky akceptované. Tá najdôležitejšia bola, aby aktuálne platné územné plány dotknutých miest a obcí boli v celom rozsahu zahrnuté do budúcej zóny D1, ak tam nie je dôvod pre zónu D2. Podrobnosti o správe, údržbe a rozvoji tohto územia budú pritom určené v Programe starostlivosti o TANAP. Do budúcna ešte zostáva doriešiť finančné nároky vlastníkov neštátnych pozemkov tvoriacich budúcu zónu A za obmedzenie ich vlastníckych práv,“ uviedol Bieľak.
Súčasťou vypracovania nových územných plánov je aj povinné vypracovanie krajinno-ekologických plánov, ktoré objektívne určia limity únosnosti daného územia. „Dnes všetci o limitoch územia TANAP-u hovoria, ale doposiaľ ich nikto exaktne neurčil,“ skonštatoval Bieľak. Je podľa neho potrebné, aby takýto krajinno-ekologický plán vypracovali aj pre samotné územie Tatier, nielen TANAP-u, ako základ pre budúce územné plány Prešovského a Žilinského kraja. Aktuálne sa v oboch spúšťa prípravný proces. „Navyše, okrem procesu územného plánovania je tu ešte následne aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré preverí každú zásadnú stavebnú či investičnú činnosť v národnom parku. A tieto procesy sú v rukách štátu a štátnych inštitúcií,“ uzavrel Bieľak.