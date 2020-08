Svidník 13. augusta (TASR) – Samosprávy upozorňujú na meškajúce financie z envirofondu na rôzne projekty. Majú obavy, že v prípade, ak im peniaze neprídu, nebudú môcť splniť napríklad zákonnú povinnosť týkajúcu sa povinného separovania bioodpadu. Problému sa vo štvrtok vo Svidníku venovali účastníci snemu Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou (ZMOD).



"Jednotliví starostovia boli v januári a vo februári oboznámení s tým, že majú schválené dotácie. Je polovica augusta a dodnes nemáme podpísané zmluvy s envirofondom," povedal predseda ZMOD Ján Rubis, ktorý je zároveň primátorom Giraltoviec.



Z envirofondu im podľa jeho slov oznámili, že financie vo výške 200.000 eur na obnovu a prístavbu základnej školy majú schválené. "Termín realizácie sme mali august, september. Máme ukončené verejné obstarávanie. Z informácií, ktoré boli medializované, vieme, že zmluvy budú podpísané," skonštatoval Rubis s tým, že práce chceli realizovať počas letných prázdnin, pretože je to školský areál.



Podľa primátorky Svidníka Marcely Ivančovej je situácia v súvislosti s dotáciami z envirofondu napätá. Mesto podalo dva projekty, jeden sa týka kompostárne a druhý infraštruktúry na zber kuchynského odpadu z bytových domov.



"Doposiaľ nemáme rozhodnutie, či sme boli úspešní alebo neúspešní. Máme niekoľko posunutých termínov rozhodnutia. Ak máme od začiatku roku 2020 splniť legislatívne záväzky, ktoré nám štát dal, tak si myslím, že je to nereálne. Čakáme niekoľko stotisíc eur. Z tohtoročného rozpočtu mesta, ktorý je naozaj napätý pre COVID-19 alebo iné okolnosti, nie sme schopní zafinancovať všetky náklady, aby sme dokázali dobre triediť kuchynský odpad a vyseparovať ho z komunálneho," vysvetlila Ivančová.



"Keď štát zrušil napríklad povinnosť separovať alebo vykupovať plastové fľaše, pretože na to nebol pripravený, tak tento istý argument by som použila aj v tomto prípade," skonštatovala primátorka.



Ako povedal ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, v uplynulých dňoch rokovali s oboma štátnymi tajomníkmi rezortu životného prostredia, kde im tlmočili spomenuté problémy.



"Projekty musia byť zrealizované do konca tohto roka. Je reálne ohrozenie toho, že samosprávny boli úspešné, ale nedostanú peniaze alebo ich dostanú na poslednú chvíľu. Nedokážu urobiť nové kompostovisko alebo preinvestovať peniaze na veci, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu. Dostali sme informáciu, prísľub o tom, že od pondelka (10. 8.), mala byť poverená zastupujúca riaditeľka (Environmentálneho fondu, pozn. TASR), aby podpísala zmluvy. Je však koniec týždňa, ešte stále nemáme informáciu, že zmluvy boli podpísané," dodal Kaliňák.



Účastníci snemu sa zaoberali aj voľbou delegátov na Republikový snem ZMOS, 31. snemom ZMOS, ktorý sa uskutoční na jeseň v Bratislave, ako aj financovaním samospráv.