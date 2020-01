Samosprávy v BBSK sa so SAD dohodli, spoje budú premávať od pondelka

Banská Bystrica/Zvolen 26. januára (TASR) - Objednávku vo výške 70.000 eur, ktorá pokryje plynulú prímestskú dopravu v plnom rozsahu približne na šesť dní, doručilo v nedeľu dopravcovi SAD Zvolen Banskobystrické regionálne združenie obcí. Dohodli sa na tom popoludní starostovia združených obcí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Mojžišová.



Na rokovaní boli podľa nej prítomní okrem starostov a vedenia mesta Banská Bystrica aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"Vzhľadom na aktuálny spor BBSK a SAD Zvolen a blížiaci sa pracovný týždeň bolo potrebné zabezpečiť plynulú prímestskú dopravu pre cestujúcu verejnosť. Prítomní sa jednohlasne zhodli na riešení, ktoré navrhla banskobystrická samospráva," uviedla Mojžišová. "Spoločnú objednávku za všetky obce vystavilo mesto Banská Bystrica," dodala. Vedenie BBSK prisľúbilo, že tieto náklady budú následne mestu preplatené.



Týmto krokom by ľuďom v okrese Banská Bystrica mal byť od skorých ranných hodín v pondelok (27. 1.) umožnený bezproblémový prístup do zamestnaní, zdravotníckych, školských a iných zariadení.



Podobnú objednávku adresovali v nedeľu popoludní SAD Zvolen aj predstavitelia regionálneho združenia obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina. Pre TASR to uviedol primátor Detvy a podpredseda združenia Ján Šufliarský.



"Od pondelka bude teda doprava vo všetkých troch okresoch premávať v plnom rozsahu," konštatoval. "Samosprávny kraj nám potom bude refundovať naše náklady," dodal. Sám však verí, že čo najskôr dôjde k dohode medzi SAD Zvolen a BBSK. "Všetci primátori a starostovia regiónu budeme tlačiť na samosprávny kraj i SAD Zvolen, aby dopravu zabezpečovali naďalej," pripomenul.



Už predtým sa na sprevádzkovaní spojov od pondelka v jednotlivých regiónoch BBSK dohodli so SAD Zvolen samosprávy v okresoch Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica a Veľký Krtíš.