Samosprávy v okrese Prievidza upozorňujú na problém s lekármi

Bystričany/Horná Ves 26. septembra (TASR) - Samosprávy oslianskej a nováckej doliny v okrese Prievidza sa obávajú, že nebudú mať dostatok všeobecných lekárov pre dospelých. Starostovia upozornili, že ku koncu roka končí v dolinách jedna doktorka, väčšina ostatných je v dôchodkovom veku. So žiadosťou o pomoc sa obrátili na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).



"Od Radobice po Lehotu pod Vtáčnikom ordinuje momentálne sedem všeobecných lekárov pre dospelých, päť z toho je v dôchodkovom veku. K 31. decembru tohto roka má skončiť doktorka z Oslian. V Bystričanoch je lekárka dlhodobo práceneschopná, chorá, vrátila sa do práce," načrtol v pondelok (25. 9.) na rokovaní Zastupiteľstva TSK starosta Bystričian Filip Lukáč. Viacero ostatných lekárov má zase podľa neho plný stav, majú 1800 až 3000 pacientov.



Starostovia si podľa Lukáča uvedomujú, že problém s nedostatkom lekárov je celoslovenský a nie je v kompetencii samospráv, v prípade oslianskej a nováckej doliny však ide o 16.000 obyvateľov.



TSK situáciu vníma a pozorne sleduje, reagovala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková. "Potrebujeme atestovaných všeobecných lekárov, ostatné už potom zvládneme," podotkla Štefíková. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa nej za desať rokov otvorili 30 nových ambulancií, v rámci nich otvára i ambulancie všeobecných lekárov vo vidieckych oblastiach. Rovnako tomu bolo i v okrese Prievidza.



Krajská samospráva má podľa Štefíkovej ambíciu vytvoriť ambulancie, keď skončia lekári špecializačnú prípravu. "Budeme hľadať kompromis s pani doktorkou z Oslian, aby ešte dočasne vydržala a zabezpečila tak kontinuitu. Budeme komunikovať i s nemocnicou v Bojniciach. TSK komunikuje aj s lekármi v Partizánskom, ktorí by mohli pomôcť," priblížila Štefíková.



"Rezort zdravotníctva si plne uvedomuje problém s nedostatkom lekárov. V SR nebola ambulantnému sektoru v posledných dekádach venovaná dostatočná priorita a pozornosť z pohľadu odborného rastu, rozvoja alebo financovania. Tento problém je jednou z priorít a ministerstvo ho intenzívne rieši," skonštatoval v utorok pre TASR komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.



Stabilizácii všeobecných lekárov, ale aj lekárov špecialistov by mala podľa neho prispieť aj kompletná reforma ambulantného sektora spolu so snahou ministerstva o zabezpečenie dostatku financií v zdravotníckom sektore, aj pri platbách za poistencov.



"MZ SR vyhlási na prelome septembra a októbra 2023 v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR novú výzvu: Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach," doplnil rezort. Vo všeobecnosti však podľa neho platí, že na základe predchádzajúcej výzvy ministerstvo zapracovalo niektoré vylepšenia, vďaka ktorým sa výzva stane atraktívnejšia pre záujemcov.



Na stabilizáciu ambulantného systému do roku 2030 pripravil rezort viacero systémových opatrení. Okrem presunu pevných bodov ambulantných pohotovostí pristúpil i k navýšeniu paušálu pre prevádzkovateľov ambulantných pohotovostí, zníženiu byrokratickej záťaže, znovuotvoreniu rezidentského štúdia. Ďalšie opatrenia predložil na parlamentnú schôdzu, ktorú poslanci neotvorili.