Samosprávy v Prešovskom kraji zvažujú zvýšenie daní alebo poplatkov

Prešov 4. novembra (TASR) - Niektoré samosprávy v Prešovskom kraji zvažujú v súvislosti so zostavovaním rozpočtu na rok 2025 zvýšiť miestne dane alebo poplatky za odvoz a spracovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO). Reagujú tým na prijatý vládny konsolidačný balíček.



Ako pre TASR uviedla prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Giraltovciach Katarína Šimková, vedúci zamestnanci úradu a riaditelia škôl pripravujú požiadavky do rozpočtu na rok 2025. "Vzhľadom na zvýšenie DPH bude potrebné navýšiť položky týkajúce sa nákupu materiálu, údržby a služieb. Opatrenia budú riešené po odovzdaní požiadaviek. Pripravujeme návrh zvýšenia miestnych daní z dôvodu inflácie. Zvýšené budú poplatky za TKO z dôvodu zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu, uvedené v predpisoch o odpadoch," uviedla Šimková s tým, že navýšenie jednotlivých daní a poplatkov je v štádiu príprav.



Podľa primátora mesta Veľký Šariš Viliama Kalla, čo sa týka prijatých opatrení v návrhu rozpočtu, nepristupujú k obsadeniu uvoľnených pracovných pozícií v počte tri a pol osoby. "Nezapracovali sme do návrhu rozpočtu odmeny zamestnancov. Tak ako v súčasný rok predložíme návrh nečerpať dotácie menšieho rozsahu, o ktorých rozhodujú poslanci a primátor. 'Veľké dotácie' pre športové kluby a občianske združenia budú pokračovať. Môže dôjsť k obmedzeniu čerpania výdavkov na položkách súvisiacich s kultúrou, podujatiami," povedal Kall.



Ako pokračoval, uvažujú podľa jeho slov nad úpravou poplatku za komunálny odpad z dôvodu zvýšenia nákladov o DPH a povinnosti mechanicko-biologickej úpravy pred skládkovaním. "Dane v tejto chvíli neuvažujeme upravovať. Verím, že takto dokážeme zostaviť rozpočet a realizovať aj nové projekty, do ktorých sa plánujeme zapájať," dodal Kall.



Podľa primátora mesta Lipany Vladimíra Jánošíka im konsolidačný balík uberie výšku podielových daní. "Zatiaľ analyzujeme naše možnosti šetrenia v bežných výdavkoch, a to šetrenie energií, pravdepodobne aj prirodzeným znížením počtu zamestnancov (materské dovolenky a odchod do dôchodku). Miestne dane sme zvyšovali koncom roka 2023 na rok 2024. V tomto roku na rok 2025 budeme výrazne zvyšovať poplatky za odpad, hlavne z dôvodu zákonnej povinnosti úpravy odpadu pred skládkovaním. Investičné projekty by sme neradi redukovali," povedal Jánošík.



Hovorca mesta Stropkov Peter Novák uviedol, že v súčasnosti nepoznajú východiská na tvorbu budúcoročného mestského rozpočtu. "Prebiehajú štandardné procesy tak, aby sme rozpočet mohli schvaľovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Bez ohľadu na vplyv prezentovanej konsolidácie štátneho rozpočtu však neplánujeme pristúpiť k zvyšovaniu daní a poplatkov. Rovnako tak by sme neradi obmedzili investičnú prípravu na budúci rok. Veríme, že samosprávy zvládnu toto neľahké obdobie a nebudú musieť obmedzovať výkon svojich kompetencií," vysvetlil Novák.