Samosprávy vítajú rozhodnutie stopnúť výstavbu spaľovne pri Dudinciach
V súvislosti s vydaním nesúhlasného stanoviska MŽP v piatok informovalo, že v rámci procesu EIA dôsledne posúdilo všetky predpokladané vplyvy spaľovne na životné prostredie aj zdravie obyvateľov.
Autor TASR
Hontianske Tesáre/Dudince 13. marca (TASR) - Obec Hontianske Tesáre aj mesto Dudince vítajú záverečné nesúhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) týkajúce sa výstavby energetického centra na zhodnocovanie odpadov. Keďže rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, avizujú, že budú celý vývoj naďalej sledovať.
Starosta Hontianskych Tesár Štefan Foltán pre TASR uviedol, že je so stanoviskom spokojný a určite potešilo aj drvivú väčšinu občanov. Zároveň podotkol, že budú vývoj aj naďalej sledovať, keďže nie je rozhodnutie právoplatné a investor môže voči nemu podať rozklad. Foltán pripomenul, že obec nesúhlasila so zámerom od jeho zverejnenia. Zariadenie v katastri obce nechceli ani samotní obyvatelia, ktorí voči jeho umiestneniu spisovali aj petíciu.
„Veľmi sa tešíme, že nakoniec to rozhodnutie MŽP vo veci zámeru výstavby spaľovne je nesúhlasné. Sme radi, že vyhral zdravý rozum a že aj naše vynaložené úsilie bolo takýmto spôsobom odmenené,“ poznamenal primátor Dudiniec Dušan Strieborný. Zároveň dúfa, že rovnaké bude v prípade odvolania investora aj definitívne rozhodnutie.
V súvislosti s vydaním nesúhlasného stanoviska MŽP v piatok informovalo, že v rámci procesu EIA dôsledne posúdilo všetky predpokladané vplyvy spaľovne na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Rovnako zobralo do úvahy odborné štúdie aj pripomienky dotknutých orgánov, samospráv a ich obyvateľov, ale aj Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií, ktoré nesúhlasia s realizáciou zariadenia tohto typu.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu, nepatria však do blízkosti kúpeľných miest so zdrojmi liečivých termálnych vôd ani do lokalít, kde nie je dostatok odpadu či vybudovaná dostatočná infraštruktúra. Lokality pre spaľovne treba podľa jeho názoru smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík, kde budú mať ekonomický aj hospodársky význam. „Dnešným dňom sa ukončil proces EIA vyhodnocovania spaľovne pri Dudinciach s negatívnym výsledkom,“ poznamenal Taraba s tým, že pri Dudinciach tak žiadna spaľovňa nebude.
Zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad plánovala v obci Hontianske Tesáre postaviť košická spoločnosť Granya. Energetické ReUse centrum - ERC v predpokladanom náklade 120 miliónov eur malo podľa zámeru prispieť k riešeniu odklonu odpadov zo skládok vybudovaním zariadenia na dotriedenie a energetické zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu s celkovou kapacitou 130.000 ton za rok.
