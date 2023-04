Samosprávy z Muránskej planiny odmietajú presun norika muránskeho typu

Muráň 6. apríla (TASR) – Samosprávy z Muránskej planiny nesúhlasia s presunom stáda koní plemena norik muránskeho typu z Veľkej lúky do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Zachovanie chovu na území národného parku žiada aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Na tlačovej konferencii v obci Muráň to vo štvrtok uviedli podpredseda BBSK Roman Malatinec spoločne so starostami a primátormi z regiónu.



Samosprávy z okolia Muránskej planiny žiadajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby zastavilo presun norika muránskeho typu do národného žrebčína. Vedenie rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia vyzývajú na komunikáciu a zachovanie chovu na Muránskej planine.



"Chceme varovať pred chybným a nerozvážnym krokom, ktorý bude mať dôsledky pre tento región," uviedol Malatinec. Ako dodal, chov norika muránskeho typu považujú ľudia žijúci na Gemeri za svoje kultúrne dedičstvo.



Proti presunu norika muránskeho typu do národného žrebčína sa postavili zástupcovia samospráv z Muráňa, Revúcej či Tisovca. Starosta obce Muráň Roman Goldschmidt pripomenul, že chov koní na Muránskej planine má viac ako 70-ročnú tradíciu a v minulosti si prešiel viacerými zložitými obdobiami. "A teraz máme doplácať na chyby a nekomunikáciu dvoch ministrov. Doplácajú na to obyčajní ľudia, ktorí sa o kone starajú a aj celý región," skonštatoval Goldschmidt.



Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámilo tento týždeň MPRV. Argumentuje, že envirorezort po prevode majetkov do Správy Národného parku Muránska planina neprevzal kone ani personál, ktorý sa o ne stará. Lesy SR tvrdia, že medzi nimi a národným parkom nedošlo k podpisu dohody o zabezpečení chovu koní a právnym úkonom, ktoré by mu umožnili využívať pozemky a stavby na Veľkej lúke.



Ministerstvo životného prostredia SR avizuje, že presadzuje pokračovanie celoročného chovu norika muránskeho typu na Muránskej planine a presun koní nepovažuje za dobré riešenie. Správa NP Muránska planina podľa ministerstva prevzala do správy stajne a zaviazala sa ich opraviť a bezplatne poskytovať štátnemu podniku na celoročný chov. Na udržanie chovu chce národný park prispievať aj finančne sumou 200.000 eur ročne.



Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.