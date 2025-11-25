< sekcia Regióny
Samosprávy z okresu Bánovce nad Bebravou chcú zmodernizovať zastávky
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 25. novembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou a ďalšie vybrané obce z okresu Bánovce nad Bebravou plánujú zabezpečiť modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Projekt počíta s obnovou zastávok, ktoré budú mať po novom i smart prvky, financie na investíciu samosprávy žiadajú z fondov Európskej únie.
Modernizáciou má podľa zámeru samospráv prejsť infraštruktúra v Bánovciach nad Bebravou, Brezolupoch, Dolných Našticiach, Krásnej Vsi, Nedašovciach, Podlužanoch, Pravoticiach, Šišove, Uhrovci a Veľkých Chlievanoch. Bánovskí mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní schválili uzatvorenie zmluvy o partnerstve s obcami.
„Projektový zámer bude mať široký regionálny dopad, pretože prispeje k zlepšeniu kvality dopravnej infraštruktúry, podpore mobility, verejnej osobnej dopravy a k zvýšeniu kvality života obyvateľov nielen v meste Bánovce nad Bebravou, ale aj v obciach okresu, ktoré sú partnermi projektu,“ skonštatovala bánovská samospráva.
Hlavným partnerom projektu je mesto, kde v rámci projektu prejdú modernizáciou dve autobusové zastávky. „Obe sa nachádzajú v prímestskej časti Horné Ozorovce, na hlavnom ťahu medzi Trenčínom a Prievidzou a sú situované oproti sebe. Zároveň bude predmetom projektu preloženie jednej autobusovej zastávky a chodníka. Riešené územie je ohraničené cestou tretej triedy, ktorá smeruje do obce Prusy a miestnou komunikáciou vedúcou k futbalovému ihrisku,“ konkretizovala bánovská radnica.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili bánovskí mestskí poslanci ešte na svojom júnovom rokovaní, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 423.511,50 eura. Investíciu chcú samosprávy financovať z výzvy, ktorá je zameraná na podporu rozvoja udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o projekt v rámci tzv. integrovaných územných investícií.
