Samosprávy žiadajú preradiť nemocnicu v Galante do vyššej kategórie

Galanta 19. januára (TASR) – Zástupcovia samospráv okresov Galanta a Šaľa v spádovom území Nemocnice sv. Lukáša v Galante nesúhlasia s jej zaradením do prvej úrovne v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Pre záruku zachovania doterajšieho rozsahu a stupňa poskytovaných služieb žiadajú o preradenie do vyššej, druhej kategórie. S týmto cieľom sa v Galante vo štvrtok stretli s vedením nemocnice a predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Starostovia a primátori regiónu podpísali stanovisko, ktorým žiadajú, aby prišlo k prehodnoteniu podmienečnej kategorizácie. Uvádzajú, že rozsah služieb, ktoré nemocnica poskytuje, je porovnateľný s nemocnicami v druhej kategórii. Podpisové hárky budú zaslané na ministerstvo zdravotníctva (MZ). Snahu podporuje aj TTSK, predseda kraja Jozef Viskupič po stretnutí pripomenul, že zmeny v rámci reformy zdravotníctva začnú platiť až od januára 2024. "Máme tak priestor na to, aby sme mohli regionálne komentáre do nej zapracovať," uviedol. Podľa neho zo strany MZ zlyhala komunikácia. "V TTSK máme jednu nemocnicu v tretej kategórii, tri v druhej kategórii a jednu, Galantu, v prvej. Kritériom bol rozsah poskytovanej starostlivosti. Každá z nemocníc môže žiadať o preradenie, pričom poskytovanie starostlivosti nie je nijakým spôsobom ohrozené," zdôraznil Viskupič.



Na stretnutí zástupcovia nemocnice deklarovali, vzhľadom na možnosti čerpať prostriedky z európskych zdrojov, záujem o rozšírenie rozsahu služieb pre pacientov. "Verím, že akcionár nemocnice a manažment urobí všetko pre to, aby rozsah, kvalita a dostupnosť boli zachované a prípadne niektoré programy boli aj rozšírené," doplnil Viskupič. TTSK má podľa neho záujem dokázať, že galantská nemocnica patrí do vyššej kategórie a tam budú smerovať jeho snahy.



Podpredseda TTSK József Berényi pripomenul, že služby nemocnice v Galante, ktorá je súčasťou siete ProCare a Svet zdravia, využívajú na základe zvyklostí bývalého spoločného okresu obyvatelia z okolia Galanty i Šale. "Týka sa to okrem zdravotníctva aj vzdelávania či zamestnanosti," povedal. Starostovia na stretnutí vyjadrili podporu, aby bola nemocnica preradená do druhej kategórie a trvajú na tom, aby kategorizáciou nedošlo k zúženiu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.