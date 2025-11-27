< sekcia Regióny
Samosprávy žiadajú stiahnuť zámer zóny pre veternú energiu z EIA
Prípadnú výstavbu veterných parkov nesmie podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča nikto nanútiť.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 27. novembra (TASR) - Dotknuté samosprávy žiadajú stiahnuť zámer Pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Kompetentných vyzvali na diskusiu. Prípadnú výstavbu veterných parkov nesmie podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča nikto nanútiť.
„Žiadame, aby EIA ako taká bola pre formálne aj vecné pochybenia stiahnutá,“ zdôraznil podpredseda TTSK Patrik Voltmann na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zo samotného procesu je podľa jeho slov zrejmé, že pripomienky kraja, miest a obcí nie sú rešpektované. Krajská samospráva zároveň tvrdí, že ide o koncepčný strategický dokument v oblasti energetiky a územného plánovania, ktorý podlieha procesu strategického posudzovania SEA. Žiada zapojenie do konania všetkých reálne dotknutých obcí.
Kraje, mestá a obce musia byť podľa Viskupiča za stolom v rozhodovacom procese. „Veterné parky nám vláda nemôže nanútiť,“ podotkol s tým, že územný plán regiónu vylučuje zásahy takéhoto rozsahu. Vyzval kompetentných z rezortov životného prostredia, hospodárstva a úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy na diskusiu. „Nespochybňujeme to, že Slovensko má mať moderný energetický mix, ale hovoríme, že proces, ktorý bol začatý, nie je dobrý a tento proces nebude viesť k dobrému výsledku,“ doplnil.
Trnavský kraj v spolupráci s mestami a obcami plánuje pokračovať v spoločnom postupe všetkých dotknutých miest a obcí na svojom území, ku ktorým sa pridali aj zástupcovia samospráv z Nitrianskeho kraja. Pripravuje tiež ďalšie právne kroky voči postupu vlády a koordináciu pripomienok pre všetky úrovne konania.
Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný zámer je predložený aj pre územie okresu Michalovce. Dotknuté mestá a obce podpísali na októbrovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
