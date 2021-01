Samosprávy zriadili MOM, čakajú na rozhodnutia vlády

Bystré/Sačurov/Slovenská Kajňa 15. januára (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou vydal v uplynulých dňoch niekoľko rozhodnutí o zriadení mobilných odberových miest (MOM). Medzi žiadateľmi boli aj obce, pripravujú sa tak na potrebu testovania žiakov, prípadne celoplošné testovanie obyvateľstva. Do prevádzky ich zatiaľ neuviedli, čakajú na rozhodnutia vlády a tiež testovacie sety.



"Čakáme na jasné stanoviská, ale tie zatiaľ neprichádzajú," povedal pre TASR starosta obce Bystré Ľubomír Hreha s tým, že prvotným impulzom na zriadenie MOM v obci bola informácia o povinnom pretestovaní žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov pred návratom k prezenčnej forme výučby. Následné avizovanie celoplošného testovania obyvateľstva zabezpečeného prostredníctvom samospráv malo rozhodnutie len upevniť. Ako Hreha doplnil, obec svoje MOM zatiaľ nevyužíva. "Momentálne čakáme, lebo nie sú testy. Ak by boli, už by sme preventívne testovali," dodal s tým, že testy by mal, podľa jeho vedomostí, obci zabezpečiť okresný úrad.



Rovnakého názoru je aj starosta obce Sačurov Peter Barát, ktorý je takisto držiteľom rozhodnutia o zriadení obecného MOM. "Zabezpečenie testovacích setov by už mala byť úloha štátu," vyjadril sa. Antigénové testy si, či už pre potreby testovania žiakov alebo na zabezpečenie plošného testovania obyvateľstva, plánujú od okresného úradu v budúcnosti vyžiadať aj v obci Slovenská Kajňa. "Ak príde tento príkaz, že žiaci môžu nastúpiť len otestovaní, potom budeme žiadať antigénové testy z okresného úradu," uviedla pre TASR starostka Lenka Hierzer Štiber s tým, že obecné MOM zatiaľ pre potreby testovania verejnosti fungovať nebude, keďže antigénové testovanie, aj keď spoplatnené, poskytuje v obci obvodná lekárka.