Samuel z Trnavy sa ako prvovolič zúčastnil všetkých volieb

Trnava 29. februára (TASR) – Poslancov do Národnej rady (NR) SR môže prvýkrát voliť približne 213.000 ľudí, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Ide o voličov, ktorí od posledných volieb do NR SR pred štyrmi rokmi dosiahli vek 18 rokov.



Jedným z nich je Samuel z Trnavy. "Svoje prvé parlamentné voľby vnímam skôr ako povinnosť než právo. Veľa ľudí sa nezúčastňuje a potom sa sťažuje, ako to tu vyzerá. To som si všimol už dávno, keďže politiku som sledoval aj v čase, keď som voliť nemohol," uviedol mladý Trnavčan.



Ako ďalej povedal, od svojich 18. rokov sa zúčastnil každých volieb. "Takže už mi chýbali len parlamentné. Rozhodol som sa ísť voliť, pretože táto krajina potrebuje zmenu a nie je mi ľahostajné, kto sa dostane k moci. Rozhodoval som sa na základe programov, vlastných analýz, zúčastňoval som sa diskusií strán a takisto sledoval aj diskusie v televízii," dodal Samuel.