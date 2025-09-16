< sekcia Regióny
Sanácia brala nad Devínskou cestou bude od štvrtka pokračovať
Vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Sanácia brala nad Devínskou cestou bude pokračovať od štvrtka (18. 9.). Práce sa začnú v lokalite Nad ostrovom. Vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia. Mesto Bratislava na to upozornilo na sociálnej sieti.
„Od tohto termínu tak bude uvedená časť Devínskej cesty dočasne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dĺžka dotknutého úseku je približne 117 metrov. Sanačné práce plánujeme ukončiť koncom novembra,“ uviedlo hlavné mesto.
