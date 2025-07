Sanácia pilierov železničného mosta spôsobila obmedzenia v Šali

Šaľa 12. júla (TASR) - Na Družstevnej ulici v Šali dočasne platí zákaz zastavenia pre prechádzajúce vozidlá. Dôvodom je navážanie stavebného materiálu a techniky potrebných pre sanáciu pilierov železničného mosta cez rieku Váh, informovala radnica.



Práce na šalianskej strane majú trvať približne štyri mesiace, skončiť by sa mali koncom októbra. Následne sa technika a práce presunú na večiansku stranu, kde si však nebudú vyžadovať výraznejšie obmedzenia pre verejnosť.



Aktuálna situácia spôsobí komplikácie najmä rodičom, ktorí vozia svoje deti do materských škôl v danej lokalite. „Zákaz zastavenia je však nevyhnutný pre bezpečný pohyb ťažkej techniky a žiada o to stavebník,“ skonštatoval magistrát.



Vedenie mesta sa preto dohodlo s realizátorom stavby, že navážanie materiálu sa bude začínať až po 8.00 h. Zároveň požiadalo mestskú políciu o zvýšenú toleranciu v ranných hodinách, aby pred ôsmou hodinou prihliadala na situáciu rodičov a nepokutovala vozidlá, ktoré krátkodobo zastavia za účelom vyloženia detí.



Sanáciu mostných pilierov na moste na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo zabezpečujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Aktuálne sa začali realizovať prípravné práce, ktoré spočívajú v úprave a spevnení prístupovej trasy za ochrannou hrádzou smerom k mostu.



Železničný most cez rieku Váh je najdlhší železničný most v sieti ŽSR, má dĺžku 445,79 metra. Postavili ho v roku 1847 a už vyše 100 rokov ním premávajú aj medzinárodné vlakové spojenia. Vlaky v súčasnosti jazdia po moste rýchlosťou desať kilometrov za hodinu z bezpečnostných dôvodov. Sanačné práce budú spočívať v zastabilizovaní štyroch pilierov mosta, dvoch pilierov od Šale a dvoch od Trnovca nad Váhom.