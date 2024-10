Sanácia svahu pri Strečne pokračuje podľa harmonogramu

Žilina 23. októbra (TASR) - Dodávateľ sanačných prác na svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou ukončí všetky práce v súlade s harmonogramom do 30. novembra 2024. Po stredajšom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu v Žiline o tom informovala jeho prednostka Emília Pavlusíková.



"Podľa odpočtu prác predloženého zhotoviteľom stavby možno konštatovať, že všetky záchranné práce sa vykonávajú podľa stanoveného harmonogramu a dokončujú sa za plnej premávky bez obmedzenia," uviedla Pavlusíková.



Zástupca dodávateľa informoval o dodatočnom prieskume skalnej vežičky s plochou 500 štvorcových metrov, kde bude potrebné doplniť sieťový závoj a 70 metrov dlhú dynamickú bariéru. Tieto práce si vyžiadajú aj dodatočné dopravné obmedzenia. Čiastočná uzávera a premávka riadená regulovčíkom bude na ceste I/18 pod Strečnom v piatok 15. novembra od 7.00 do 12.00 h a v sobotu 16. novembra od 7.00 do 17.00 h.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.