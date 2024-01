Sanácia zosuvu pôdy na sídlisku Zornička v Galante závisí od počasia

Galanta 9. januára (TASR) - Mesto Galanta pripravuje opatrenia na elimináciu zosuvu pôdy na sídlisku Zornička. Limitované je aktuálnym počasím, ak to bude možné, pristúpi k ich realizácii. Informovala o tom hovorkyňa mesta Mária Kilácskóová po utorkovom zasadnutí krízového štábu mesta.



Pôda sa na sídlisku zosunula krátko pred Vianocami, v jame boli identifikované pozostatky žumpy. Jama je podľa hovorkyne v súčasnosti oplotená, obyvateľom okolitých domov nehrozí bezprostredné ohrozenie života ani zdravia a nie sú ohrozené ani základy okolitých domov. Na mieste platí zákaz vstupu, lokalita bude monitorovaná a kontrolovaná príslušníkmi mestskej polície. Hladina vody v jame aktuálne klesla, nová voda nepriteká zo žiadneho zdroja a nie je predpoklad, že by sa stav mal zhoršovať.



"V čase nahlásenia udalosti 22. decembra boli na miesto privolaní aj hasiči, zástupcovia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, archeológ Vlastivedného múzea v Galante i odborníci zo stavebných firiem," uviedla hovorkyňa. Predpokladaný čas realizácie prvých krokov na odstránenie vzniknutej situácie závisí podľa primátora Petra Koleka od klimatických podmienok. "V čase, keď nám to umožnia a voda odmrzne, mesto vykoná ďalšie potrebné úkony," informoval.



Galantskí hasiči najskôr odčerpajú vodu do kanalizácie, zdokumentuje sa priestor a zistí sa, či do jamy naozaj nepriteká nová voda. Následne bude privolaná firma na monitoring terénu georadarom. "Ak to bude možné, skontroluje sa celá oblasť sídliska Zornička," doplnil primátor. Po overení situácie chcú jamu zasypať suťou, prípadne ďalšími vhodnými materiálmi.