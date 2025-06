Sanáciu mosta v križovatke D1 a R1 sa podarilo dokončiť skôr

Trnava 23. júna (TASR) - Sanáciu mosta v križovatke diaľnice (D1) a rýchlostnej cesty (R1) pri Trnave sa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) podarilo dokončiť s takmer mesačným predstihom. V súčasnosti je most bez akýchkoľvek obmedzení k dispozícii motoristom. Práce na moste spočívali v sanovaní podhľadu nosnej konštrukcie, pilierov a krajných opôr pravého i ľavého mosta. TASR o tom informovali z oddelenia mediálnej komunikácie NDS.



Uprostred mája sa začala sanácia podhľadu nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby. Tento most je jedným z najvýznamnejších diaľničných mostov v danom regióne. „Vlani prešiel komplexnou opravou, pričom sa opravila horná časť mosta, demontovali sa zvodidlá a zábradlia, odstránila sa vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery. Na očistenú nosnú konštrukciu sa uložil nový vyrovnávací betón, položila izolácia, mostné závery, odvodňovače, nový asfaltový koberec, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie,“ priblížili z NDS.



NDS spravuje celkovo 874 mostov, všetky sú pravidelne kontrolované. Akonáhle sa stav mosta zhoršuje, pristupuje k opravám. „Pravidelnými opravami vieme predĺžiť životnosť mostov. Máme vytvorený veľmi efektívny systém ako monitorovať mosty, aj vďaka tomu sú všetky v prevádzke,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa s tým, že investície do opráv mostov sú investíciami do bezpečnosti a komfortu motoristov.