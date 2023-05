Sanačné práce na Kaplnke sv. Alžbety v B. Štiavnici sa začali

Banská Štiavnica 19. mája (TASR) - V Banskej Štiavnici sa začali práce na sanácii vlhkosti Kaplnky sv. Alžbety na Dolnej ulici. V prvej etape, ktorá sa má zrealizovať tento rok, sa majú zbúrať betónové chodníky po obvode tejto národnej kultúrnej pamiatky a tiež vonkajší odvodňovací žľab z betónu.



Ako informuje mesto na sociálnej sieti, majú sa zrealizovať výkopové práce po celom obvode objektu tak, aby sa výkop dostal pod úroveň podlahy v kaplnke. Vybúrajú sa tiež novodobé nevhodné stavebné prvky, ako je sokel z travertínových platní po obvode kaplnky. Osekajú sa zavlhnuté omietky z fasád nad soklom a v interiéri sa zdemontujú všetky zariadenia. Rozoberie sa tiež dlažba s podkladovými betónovými vrstvami a osekajú sa zavlhnuté a poškodené omietky. Stavba sa potom na niekoľko mesiacov nechá vysušovať až do doby, keď sa začnú samotné sanačné práce.



Stavba je financovaná z dotácií Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Obnovme si svoj dom a z rozpočtu mesta Banská Štiavnica. Celkové náklady na prvú etapu sú vo výške 60.000 eur.



Vznik špitálskeho Kostola sv. Alžbety, ktorý stál na tomto mieste, sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. storočia. V polovici 16. storočia bol kostol prestavaný na mestskú bránu, tzv. Antonskú alebo tiež Krupinskú. V roku 1875 bola brána zbúraná a zachovanú svätyňu kostola stavebne upravili na kaplnku. V rokoch 1894 - 1895 bola realizovaná interiérová výmaľba, osadenie vitráží a podobne.



V priebehu 20. storočia a najmä v jeho druhej polovici boli realizované stavebné úpravy - osadenie soklového obkladu z travertínových platní, realizácia odtokového žľabu v betónovom lôžku po obvode. K čelnej fasáde bol pri úprave chodníka dotiahnutý asfalt. Z dôvodu zvýšenej nivelety chodníka do vstupu kaplnky doplnili kamenný schodový stupeň.