Sanačné práce po júnovom požiari v košickej nemocnici ukončili

Košice 1. novembra (TASR) – Sanačné práce po júnovom požiari v budove urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice ukončili. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Rekonštrukčné práce plánujú zrealizovať do konca tohto roka.



„Ukončili sa sanačné práce, kde sa identifikovali všetky nedostatky, respektíve zhorené časti. Teraz po týchto sanačných prácach budú prebiehať rekonštrukcia a opravy. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa týchto prác,“ povedal s tým, že okrem septického oddelenia sú v prevádzke všetky priestory zasiahnuté požiarom. Jeho rekonštrukciu plánujú zrealizovať čím skôr. Ak by bolo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu potrebné premiestňovať pacientov, chcú využívať aj toto oddelenie.



Snahu pomôcť pri riešení situácie, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, v júni prisľúbil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). „Nejaký finančný transfer už prebehol, konali sme hneď. Myslím si, že veci, ktoré sme sľúbili, boli splnené,“ povedal pre TASR.



„Dostali sme finančné zdroje jednak na sanačné práce, projektovú dokumentáciu, opravy. Budeme čakať na verejné obstarávanie, ktoré nám dodá kvalitného dodávateľa rekonštrukcie,“ uviedol Slávik s tým, že škodu spôsobenú požiarom bude vyčísľovať poisťovňa. „Momentálne sme dostali len čisto peniaze na architektov, na sanačné práce, ktoré boli vo výške 250.000 eur. Čakáme na celkovú sumu po týchto sanačných prácach, ktorú určí poisťovňa,“ doplnil.



Požiar vypukol 17. júna na septickom oddelení kliniky úrazovej chirurgie a dočasne odstavil z prevádzky celý šesťposchodový objekt vrátane heliportu. Z dôvodu zadymenia museli evakuovať desiatky pacientov. Podľa vtedajších odhadov vedenia UNLP došlo v dôsledku požiaru ku škode vo výške okolo pol milióna eur.