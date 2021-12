Šanca, Spolu a DS chcú spoluprácu s pravicovými stranami vo voľbách

Nitra 23. decembra (TASR) – Stredopravé strany v Nitrianskom kraji chcú ísť do budúcoročných krajských a komunálnych volieb spoločne. Spoluprácu už ohlásili strany Spolu, Šanca a Demokratická strana, ktoré na spoločný postup vyzvali aj ďalšie hodnotovo príbuzné strany.



Predstavitelia strán pripomínajú, že obyvatelia Slovenska budú po prvý raz voliť v jeden deň svojich zástupcov do miest a obcí a zároveň aj do krajov. „Preto je dôležité ponúknuť v oboch voľbách spoločnú, dobre čitateľnú kandidátku zloženú zo strán, ktoré sa už v regióne osvedčili. Obzvlášť v čase, keď stále prebieha boj o charakter nášho štátu a naša spoločnosť je traumatizovaná pandémiou ochorenia COVID-19,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.



Podľa zástupcov troch strán sa už pravicová koalícia osvedčila v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) i vo viacerých mestských zastupiteľstvách. „V obciach, mestách i v Nitrianskom kraji nás už ľudia poznajú. Svedčí o tom aj fakt, že naše tri strany majú v okresných mestách rovnaký počet poslancov ako vládne strany SaS, OĽANO, Sme rodina a Za ľudí dokopy. Poslancov máme v okresoch Levice, Šaľa aj Nitra, vo Vrábľoch máme primátora aj poslanecký klub a naši poslanci zastupujú ľudí aj v krajskom parlamente NSK,“ uviedol Daniel Balko zo strany Šanca, ktorý je zároveň nitrianskym viceprimátorom a poslancom NSK.



Ako zdôraznil, dôležitosť a váha strán môže byť celkom iná na celoštátnej úrovni a iná v regiónoch. „Pretože tu ľudia svojich zástupcov dobre poznajú. Dlhodobejšie pôsobenie v danom priestore spojené s osobnou váhou miestnych predstaviteľov spôsobuje, že aj menšie politické strany v samosprávnych voľbách často dlhodobo dosahujú významný úspech. Podobne je to aj v Nitrianskom kraji. Sme preto presvedčení, že kvalitná spoločná ponuka môže v regionálnych a komunálnych voľbách priniesť úspech,“ dodal Balko.