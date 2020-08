Šancu na prežitie cyklistu v bezvedomí výrazne zvýšila pomoc turistov

Vysoké Tatry 6. augusta (TASR) – Dvadsaťjedenročný cyklista utrpel po páde na asfaltovej ceste pod Sliezskym domom vážny úraz. Jeho šancu na prežitie výrazne zvýšili turisti, ktorí mu podali prvú pomoc. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Slovák utrpel vážne poranenie hlavy a dolnej končatiny, po ktorom ostal v bezvedomí. Pád oznámil náhodný svedok na tiesňovú linku v stredu (5. 8.) popoludní. Na miesto vyrazila posádka vrtuľníka z Popradu a pozemne aj záchranári HZS. Turisti, ktorí boli pri úraze v krátkom čase, mladíkovi poskytli laickú prvú pomoc a v stabilizovanej polohe ho kontrolovali do príchodu profesionálov. Dovtedy mu pomáhali aj náhodní turisti.



Záchranári HZS spolu s lekárom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) vykonali nevyhnutné zdravotné postupy, zabezpečili intravenóznu liečbu a zastabilizovaného pacienta zafixovali do vákuového matraca. „Záchrannej skupine bol nápomocný aj lekár z Popradu, ktorý v tom čase prechádzal okolo. Pacienta následne transportovali záchranári terénnym vozidlom HZS na heliport pri Sliezskom dome, kde ho preložili na palubu vrtuľníka a spolu s lekárom pokračovala posádka do nemocnice v Poprade,“ uvádzajú horskí záchranári.