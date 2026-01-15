< sekcia Regióny
Nočná dráma v Cejkove: Sanitka skončila po nehode na boku
Sanitné vozidlo následne postavili späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc.
Autor TASR
Cejkov 15. januára (TASR) - K dopravnej nehode sanitného vozidla došlo vo štvrtok (15. 1.) nadránom v obci Cejkov v okrese Trebišov. Vozidlo následne zostalo prevrátené na boku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Trebišovskí hasiči boli k dopravnej nehode vyslaní krátko pred 4.30 h. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili,“ uviedol HaZZ.
