Nočná dráma v Cejkove: Sanitka skončila po nehode na boku

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Sanitné vozidlo následne postavili späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc.

Autor TASR
Cejkov 15. januára (TASR) - K dopravnej nehode sanitného vozidla došlo vo štvrtok (15. 1.) nadránom v obci Cejkov v okrese Trebišov. Vozidlo následne zostalo prevrátené na boku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Trebišovskí hasiči boli k dopravnej nehode vyslaní krátko pred 4.30 h. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili,“ uviedol HaZZ.

Sanitné vozidlo následne postavili späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc.


