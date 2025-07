Sanitku zničenú dronom počas vojny na Ukrajine vystavili v Bojniciach

Bojnice 17. júla (TASR) - Sanitku Oksanu zo slovenskej zbierky, ktorú zničili dronom počas vojny na Ukrajine, vystavujú na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Jej prevoz do kúpeľného mesta zabezpečilo občianske združenie Berkat, v centre zostane do konca júla. Má byť pripomienkou vojnového konfliktu za hranicami Slovenska.



„Ide o sanitku, ktorá pochádza zo zbierky slovenských občanov All for Ukrajina. Koncom roka 2024 ju ženský tím doviezol na Ukrajinu do oblasti Pokrovska ukrajinským vojačkám. Slúžila necelé dva mesiace a potom dostala zásah ruským dronom. Žiaľ, zomreli v nej aj dvaja ukrajinskí medici,“ pripomenul pre TASR Ivan Sýkora z občianskeho združenia Berkat.



Sanitné vozidlo aktivisti priviezli späť na Slovensko, podľa Sýkoru má byť dokumentom a ukážkou toho, čo prináša vojna, že je reálna a je veľmi blízko za hranicami. „Nie sme od toho ďaleko nielen fyzicky, ale ani mentálne. Keď počúvame, ako sa Rusko vyhráža celej Európe a demokratickému svetu, nemôžeme si byť istí budúcnosťou. Sanitka je obecne symbolom záchrany, tu sme boli svedkami, ako dopadla,“ podotkol.



Oksanu už niekoľkokrát počas vystavovania na Slovensku poškodili, v Bojniciach je pod zvýšeným dohľadom polície i kamerového systému. „V Bojniciach bude do 30. júla, potom sa presunie do Prievidze pred Galériu Jabloň, kde bude do 10. augusta,“ dodal Sýkora.