Šarišské hradné hry priblížia návštevníkom atmosféru zbojníctva

Veľký Šariš 19. augusta (TASR) – Atmosféru zbojníctva, ako aj historicko-divadelnú šou môžu v nedeľu (21. 8.) zažiť návštevníci Hradu Šariš. V rámci Šarišských hradných dní budú zatiahnutí priamo do deja ako súčasť zbojníckej ´práce´ i zábavy.



Ide o jedno z najväčších podujatí svojho druhu v Prešovskom kraji. Každoročne ho navštívi viac ako 3000 návštevníkov a všetky vekové kategórie sa tešia na vždy inak tematicky ladený program.



"Verejnosť čakajú zbojnícke pasovačky, prepady, ale aj dobové piesne a tance a množstvo ďalšej interaktívnej zábavy. Zbojníci sú lapaji a ukážu svoje majstrovstvo okrádania," priblížila vedúca oddelenia kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.



Program 15. ročníka plný zbojníckej histórie bude slávnostne otvorený o 14.00 h na hlavnom pódiu. Stretnutiam so zbojníkmi v rôznych variáciách sa návštevníci nevyhnú počas celého pobytu v areáli hradu, a to nielen ako súčasť sprievodného programu Priateľských hier drábov so zbojníkmi. Vystúpenie sokoliarov je pripravené od 16.30 h. Pre deti to bude divadielko – Polepetko, ako aj stredoveký kolotoč a ďalší sprievodný program.



Historicko-divadelná šou ponúkne v stredovekej mučiarni služby kata. Zbojníci vyškolia každého zbojníckym tancom, na ženy budú zase junáci čakať pred stredovekým salónom krásy, kde si budú môcť vyskúšať dobové šaty a odfotiť sa.



Náučnú časť programu budú tvoriť ukážky z kováčskeho umenia, tradičné razenie mincí, či história pletenia. Pre deti i dospelých je pripravený workshop zameraný na výrobu dobových šperkov, "takže z hradu si môže každý zručnejší i menej zručný odniesť okrem zážitkov aj vlastnoručne vyrobený prsteň či náušnice," doplnila Gáborová.



Nielen pre gastro-fanúšikov budú pripravené napríklad kendické placky, či zemiakové lokše pripravené šikovným kolektívom z Folkmaru. Bude sa podávať i ´Šarišský hamburger´ a pirohy zase navaria ženy z Herlian.