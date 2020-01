Pri nehode v Šarišských Michaľanoch zasahovali leteckí záchranári

Šarišské Michaľany 1. januára (TASR) – K vážnej dopravnej nehode došlo v stredu predpoludním pri Šarišských Michaľanoch v okrese Sabinov. Ako pre TASR potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov, jednu osobu s vážnymi zraneniami previezli vrtuľníkom do Košíc leteckí záchranári.



"Pri dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel sa vážne zranili dvaja ľudia," uviedol operačný dôstojník s tým, že jedna osoba ostala po nehode vo vozidle zakliesnená, hasiči ju vyslobodili. "Jedna osoba bola odvezená vrtuľníkom do Košíc," uzavrel.



Ako o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, vrtuľníkom prevážaným účastníkom nehody bola 33-ročná vodička jedného z vozidiel. "33-ročná žena bola na umelej pľúcnej ventilácií s vážnymi mnohopočetnými poraneniami viacerých častí tela vrtuľníkom transportovaná do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Ostatní zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," doplnila.



Podľa informácií, ktoré pre TASR poskytol prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik, k zrážke dvoch oproti sebe idúcich osobných motorových vozidiel došlo za doposiaľ nezistených okolnosti. "Tretie vozidlo následne vrazilo do týchto vozidiel," doplnil s tým, že príčina ako aj okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Ako tiež uviedol, požitie alkoholu budú u vodičov zisťovať laboratórnym rozborom krvi. Polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.