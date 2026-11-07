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Šarišské múzeum priblíži ikony počas večernej prehliadky pri sviečkach
Prehliadka ponúkne stretnutie s históriou, umením a duchovnými tradíciami. Zameria sa na krásu ikon, ich symboliku a duchovné posolstvo.
Autor TASR
Bardejov 7. novembra (TASR) - Večernú komentovanú prehliadku expozície Ikony pri svetle sviečok pripravilo na sobotu Šarišské múzeum v Bardejove. Podujatie Ikony v žiari sviec sa začne o 18.00 h a návštevníkom priblíži symboliku ikon, príbehy svätcov i tradície spojené so Sviatkom všetkých svätých. Múzeum o tom informuje na svojej webovej stránke.
Prehliadka ponúkne stretnutie s históriou, umením a duchovnými tradíciami. Zameria sa na krásu ikon, ich symboliku a duchovné posolstvo. „Spoznáme príbehy svätcov a odhalíme tajomstvá umenia, ktoré po stáročia sprostredkúva človeku pohľad do duchovného sveta,“ uvádza múzeum.
Súčasťou večera bude výklad o pôvode Sviatku všetkých svätých, jeho tradíciách a význame pre kresťanov. Sprievodcovia sa budú venovať tiež Pamiatke zosnulých a spomienkam na tých, ktorí už nie sú medzi nami. „Nahliadneme aj do tradícií katolíkov a pravoslávnych, objavíme, čo majú spoločné a v čom sa líšia,“ približuje múzeum.
Atmosféra svetla sviec má podľa organizátorov návštevníkom sprostredkovať nielen krásu ikon, ale aj príbehy viery, úcty k svätým a spomienok na zosnulých, ktoré spájajú generácie.
Večerom budú sprevádzať riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar a lektorka Janka Rohaľová. Podujatie sa uskutoční v expozícii Ikony na Radničnom námestí, vstup je z Rhodyho ulice.
Prehliadka ponúkne stretnutie s históriou, umením a duchovnými tradíciami. Zameria sa na krásu ikon, ich symboliku a duchovné posolstvo. „Spoznáme príbehy svätcov a odhalíme tajomstvá umenia, ktoré po stáročia sprostredkúva človeku pohľad do duchovného sveta,“ uvádza múzeum.
Súčasťou večera bude výklad o pôvode Sviatku všetkých svätých, jeho tradíciách a význame pre kresťanov. Sprievodcovia sa budú venovať tiež Pamiatke zosnulých a spomienkam na tých, ktorí už nie sú medzi nami. „Nahliadneme aj do tradícií katolíkov a pravoslávnych, objavíme, čo majú spoločné a v čom sa líšia,“ približuje múzeum.
Atmosféra svetla sviec má podľa organizátorov návštevníkom sprostredkovať nielen krásu ikon, ale aj príbehy viery, úcty k svätým a spomienok na zosnulých, ktoré spájajú generácie.
Večerom budú sprevádzať riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar a lektorka Janka Rohaľová. Podujatie sa uskutoční v expozícii Ikony na Radničnom námestí, vstup je z Rhodyho ulice.