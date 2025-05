Šarišské múzeum zrekonštruuje skanzen za viac ako 1,9 milióna eur

Bardejov 24. mája (TASR) - Šarišské múzeum v Bardejove, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), v piatok (23. 5.) odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko na rekonštrukciu skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch. Stavebná akcia by mala byť ukončená najneskôr do 30. júna 2026. Revitalizácia je súčasťou poľsko-slovenského projektu financovaného Európskou úniou v programe Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. TASR o tom za Šarišské múzeum v Bardejove informoval Mário Hudák.



Cieľom europrojektu „Múzeum - môj časopriestor“ za viac ako 3,9 milióna eur, ktorý Šarišské múzeum v Bardejove realizuje spoločne s Múzeom remesiel v poľskom Krosne, je podľa neho posilniť úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách v poľsko-slovenskom pohraničí.



„Rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 1,9 milióna eur prejde dvadsať objektov skanzenu. Medzi nimi dva drevené kostoly, sedem obytných domov, dva sypance, dve zvonice, kováčska a stolárska dielňa, sušiareň ovocia, chlievy, sociálne zariadenie, valcha a vrták vodovodných rúr,“ priblížil Hudák.



Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu PSK a zahŕňa obnovu a revitalizáciu historických objektov skanzenu vrátane ich stavebno-technickej obnovy. Práce bude realizovať spoločnosť Stach s.r.o.



Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je jednou z najstarších expozícií ľudovej architektúry na Slovensku. Prezentuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva v regióne horného Šariša a severného Zemplína.



Cieľom projektu je aj zachovanie kultúrneho dedičstva, zvýšenie atraktivity múzea a podpora cestovného ruchu v regióne.



„Tento rok oslavuje skanzen 60 rokov, takže je to pre nás aj naozaj veľký darček k tomuto výročiu. A práve k svojim šesťdesiatinám bude mať skanzen možnosť sa znova nadýchnuť a predstaviť sa návštevníkom v úplne novom šate,“ uviedol riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar. Zároveň zdôraznil význam projektu aj pre kultúrne a turistické aktivity v regióne.



Šarišské múzeum zároveň pozýva širokú aj odbornú verejnosť, aby sledovala priebeh rekonštrukcie a zapojila sa do sprievodných podujatí, ktoré sú v rámci projektu a revitalizácie skanzenu naplánované.