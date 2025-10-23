< sekcia Regióny
SaS a PS odmietajú „narýchlo“ a bez analýzy zmenu zákona o Košiciach
Za SaS to uviedol košický viceprimátor Marcel Gibóda, ktorý kritizoval návrh novely zákona o meste Košice v parlamente.
Autor TASR
Košice 23. októbra (TASR) - Pred rozhodnutím týkajúcim sa zmeny fungovania mesta Košice treba počkať na výsledky odbornej analýzy, ktorú si mesto vyžiadalo a ktorá má byť hotová v prvej polovici roku 2026. Za SaS to uviedol košický viceprimátor Marcel Gibóda, ktorý kritizoval návrh novely zákona o meste Košice v parlamente. Návrh predložený koaličnými poslancami Igorom Šimkom (Hlas-SD) a Andrejom Sitkárom (Smer-SD) odmieta aj Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého chcú predkladatelia zobrať Košičanom právo rozhodnúť o svojom meste.
„Je ešte dosť času na to, aby sme prijali zodpovedné rozhodnutie na základe výsledkov tejto analýzy,“ uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu Gibóda. SaS vníma návrh novely ako neodborný, politicky motivovaný krok, ktorý môže vážne poškodiť fungovanie druhého najväčšieho mesta na Slovensku. „Nepotrebujeme sa niekam ponáhľať len preto, lebo si chce niekto nahrať politické body a do budúcich kampaní si pripísať víťazstvo - akože vyriešenie nejakej témy,“ povedal viceprimátor na adresu Šimka. Zásadná zmena so znížením počtu mestských častí podľa neho prebieha skryto pred odbornou a laickou verejnosťou, ako aj pred volenými zástupcami mesta. „Je zaujímavé, že tak zásadný návrh pre fungovanie mesta Košice po viac ako 30 rokoch predkladá pán poslanec nie ako návrh zákona, ale ako pozmeňujúci návrh. Myslím si, že aj to ukazuje na fakt, že pán poslanec si nie je istý v tom, čo chce dosiahnuť, a nemá podklady na to, aby túto zmenu odborne obhájil,“ skonštatoval viceprimátor.
Zdôraznil tiež, že za mesto Košice môžu hovoriť len mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, pričom zastupiteľstvo schválilo vypracovanie nezávislej odbornej analýzy. Dodal, že mestskí poslanci aj mnohí starostovia mestských častí si uvedomujú nevyhnutnosť zefektívnenia samosprávy mesta, zhoda však nie je na podobe reformy a k nej má dať dátový podklad práve analýza. Kritizoval tiež návrh na zvýšenie počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51 s cieľom, aby každá mestská časť mala v zastupiteľstve svojho zástupcu. Podľa Gibódu by išlo o zneváženie hlasu bežného obyvateľa Košíc, keďže zástupca z malej mestskej časti by mal jednoduchšiu cestu do zastupiteľstva ako kandidáti z veľkých volebných obvodov.
Okresná predsedníčka SaS Košice mesto Renáta Zolnaiová vyzvala Šimka so Sitkárom, aby zverejnili petíciu s podpismi, ktorú spustili v marci za model šiestich mestských častí Košíc. Zároveň poukázala na to, že aktuálne poslanci presadzujú model štyroch mestských častí, čo vníma ako oklamanie tých, ktorí petíciu podpísali. Starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota taktiež zdôraznil, že k návrhu sa za mesto Košice nevyjadrili ani primátor ani zastupiteľstvo.
PS rovnako odmieta zmeniť narýchlo a bez diskusie počet mestských častí Košíc. „Nie sme proti racionalizácii počtu mestských častí, ale nemôžu ju robiť babráci, ktorí idú nahradiť jednu protiústavnú zmenu druhou,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Kritizovala, že navrhovatelia dodnes celý zákon verejnosti nepredstavili a do NR predložili len čiastkový návrh. „Je neakceptovateľné, aby dvaja poslanci takto zasahovali do územnej správy mesta Košice bez akejkoľvek relevantnej verejnej a odbornej debaty,“ zdôraznila Mesterová.
Pripomenula, že Ústavný súd SR aktuálne rozhoduje o podnete generálneho prokurátora v rovnakej časti zákona o meste Košice, ktorú navrhujú zmeniť aj koaliční poslanci. „Páni Šimko a Sitkár navrhujú ďalšiu zmenu, ktorú ústavný súd môže opäť pozastaviť. Nerešpektujú práva Košičanov a takýmto návrhom diskriminujú Košičanov oproti obyvateľom iných miest,“ dodala.
