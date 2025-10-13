< sekcia Regióny
SaS a PS žiadajú o stiahnutie novely zákona o zmene fungovania Košíc
PS aj SaS vyzývajú poslancov Smeru-SD a Hlasu-SD, aby návrh stiahli, kým o ňom neprebehne otvorená diskusia.
Autor TASR
Košice 13. októbra (TASR) - Predstavitelia strany SaS v Košiciach odmietajú spôsob, akým bol do Národnej rady SR predložený návrh zákona týkajúci sa zmeny fungovania mesta Košice. Ako informovali v pondelok na tlačovej konferencii, návrh vznikol bez odbornej diskusie, bez komunikácie s mestom, mestskými časťami či radou starostov. Novelu zákona o meste Košice, ktorý do parlamentu predložili koaliční poslanci, odmieta aj Progresívne Slovensko (PS). Podľa návrhu by sa mohol počet poslancov v meste zvýšiť zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli po novom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov.
Podľa SaS ide o neodborný, politicky motivovaný krok, ktorý môže vážne poškodiť fungovanie druhého najväčšieho mesta na Slovensku. „To je v priamom rozpore s tým, čo pred 15 rokmi presadzovali samotní predstavitelia Smeru, keď síce politicky, ale znížili počet námestníkov aj poslancov z 50 na 41. Dnes zrazu chcú opak. Hovorí sa o znižovaní počtu mestských častí na deväť, štyri či šesť. Konečný počet a spôsob realizácie nik nepozná, keďže tieto návrhy nie sú verejné,“ uviedol námestník primátora Marcel Gibóda.
Starosta mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota doplnil, že kritizujú nielen obsah, ale najmä spôsob, akým sa tento návrh predkladá. „Niekoľko dní pred hlasovaním sa objavujú informácie o redukcii mestských častí, no bez akejkoľvek odbornej analýzy. To považujeme za nešťastné a neprofesionálne,“ zdôraznil.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej poslanci zámerne predložili len formálnu zmenu v zákone, pričom skutočný zámer si nechali na druhé čítanie, keď už nie je možné návrh zásadne upraviť. Zástupca starostu mestskej časti Dargovských hrdinov a miestny poslanec Marek Štefanisko upozorňuje na fakt, že aj Ministerstvo financií SR hovorí o negatívnom dosahu na rozpočet Košíc a verejnej správy. „Úplne tým vyvracia tvrdenia pána Šimka a pána Sitkára o nulovom vplyve na rozpočet. Mesto pritom už zaplatilo asi 200.000 eur za odbornú štúdiu o budúcnosti mestských častí, ktorú návrh Šimka a Sitkára úplne ignoruje, rovnako ako ignoruje aj správu verejného ochrancu práv,“ pripomenul.
Novelu zákona o meste Košice posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR začiatkom októbra do druhého čítania. Návrh legislatívy predložili Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD). Podľa dvojice poslancov ide o iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť racionalizáciu počtu mestských častí (MČ) v Košiciach, ktorých je v súčasnosti 22. O územnom usporiadaní, respektíve o samotnom počte MČ by sa mohlo podľa Šimka hovoriť v druhom čítaní.
