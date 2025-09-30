< sekcia Regióny
SaS kritizuje akčný plán k stratégii inklúzie a participácie Rómov
Zahŕňa podľa nej projekty, ktoré reálne problémy marginalizovaných komunít neriešia.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Opozičná SaS opakovane kritizuje Akčný plán k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027. Zahŕňa podľa nej projekty, ktoré reálne problémy marginalizovaných komunít neriešia. Podľa poslanca Národnej rady SR Vladimíra Ledeckého (SaS) plánuje vláda minúť viac ako jednu miliardu eur bez toho, aby detailne vedela, ako budú peniaze použité. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
Ako pripomenul, už v minulosti upozorňoval na niektoré projekty, ako sú informatívne stretnutia pre sociálne podniky za 10,4 milióna eur, zámer rómskeho mediálneho domu za 20 miliónov eur či sadenie stromčekov v okolí rómskych osád za 60 miliónov eur. Podrobnosti si pýtal cez infožiadosti. „Z Úradu vlády SR mi prišlo, že mi nemôžu poskytnúť tento materiál, lebo buď neexistuje, alebo nie je v ucelenej podobe. Čiže oni idú rozflákať viac ako jednu miliardu a len tak pri stole si rozdelia tie peniaze bez toho, aby vedeli, nieto ešte detailne vedeli, ako tie peniaze využijeme a ako za tie peniaze urobíme čo najväčší efekt,“ povedal Ledecký. O probléme informoval aj Európsku komisiu.
„Počas leta som navštívil desiatky starostov a primátorov, ktorí majú tieto vylúčené komunity na starosti. Povedali mi, že majú úplne iné projekty pripravené, napríklad materskú škôlku, vodovody, kanalizácie, a na tieto projekty neboli príslušné výzvy,“ skonštatoval Ledecký. Potvrdili tak podľa neho, že štát míňa peniaze na úplne iné veci, ako by mal.
Ledecký víta, že vláda prehodnotila zriadenie rómskeho mediálneho domu za 20 miliónov eur. „Zrušenie toho projektu je len začiatok toho, čo by mali urobiť, lebo tie ďalšie nezmysly, o ktorých som hovoril, napríklad tých 60 miliónov eur na sadenie stromčekov, takisto treba zrušiť,“ dodal Ledecký. Verí, že v akčnom pláne na roky 2028 až 2030 sa nakumulujú peniaze a budú určené na riešenie problémov, ktoré sú aktuálne.
