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SaS kritizuje kampaň Nitrianskeho kraja, ten obvinenia odmieta
NSK obvinenia zo strany SaS odmieta a považuje ich za opakované šírenie lží zo strany poslankyne Bajo Holečkovej o NSK a jeho predsedovi.
Autor TASR
Nitra 22. júla (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) a jeho predsedu Branislava Becíka (Hlas-SD) za podľa nej rozsiahlu PR kampaň financovanú z verejných zdrojov. Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii uviedla, že Becík si tri mesiace pred voľbami objednal bilbordy, citylighty, inzeráty a noviny v celkovej hodnote viac ako 180.000 eur. NSK obvinenia odmieta a považuje ich za lži. Argumentuje, že ide o odpočtovú kampaň, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch a vyčlenenie prostriedkov schválilo aj zastupiteľstvo NSK.
Podľa poslankyne NR SR si Becík objednal 80 bilbordov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a vyše 1,5 milióna novín. Považuje to za zneužívanie verejných zdrojov na politickú propagáciu a aroganciu moci. „Peniaze mohli byť využité na opravu ciest, škôl alebo podporu zariadení sociálnych služieb. Namiesto toho máme bilbordy o tom, čo všetko Becík údajne spravil,“ povedala Bajo Holečková.
Predseda SaS Branislav Gröhling dodal, že ide o verejné peniaze, pričom peniaze kraja patria jeho obyvateľom. „Toto je absolútna drzosť. Pred komunálnymi voľbami si predseda NSK objedná bilbordovú kampaň z verejných peňazí. To nie sú jeho peniaze a nie sú to ani peniaze strany Hlas,“ povedal.
NSK obvinenia zo strany SaS odmieta a považuje ich za opakované šírenie lží zo strany poslankyne Bajo Holečkovej o NSK a jeho predsedovi. „Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na bilbordoch či citylightoch vôbec nespomína. Ide o odpočtovú kampaň NSK, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch, ktoré sa za štyri roky práce podarilo dosiahnuť,“ uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Podľa názoru NSK ide o odpočtovú kampaň, ktorá napĺňa jednu zo základných potrieb a opakovaných výhrad občanov k vyšším územným celkom, a to že nie sú dostatočne informovaní o ich činnosti a výsledkoch, čo sa negatívne prejavuje na ich volebnej účasti.
Kraj pripomenul, že o vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo NSK 30. marca 2026 hlasmi 42 zo 47 prítomných poslancov.
Podľa poslankyne NR SR si Becík objednal 80 bilbordov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a vyše 1,5 milióna novín. Považuje to za zneužívanie verejných zdrojov na politickú propagáciu a aroganciu moci. „Peniaze mohli byť využité na opravu ciest, škôl alebo podporu zariadení sociálnych služieb. Namiesto toho máme bilbordy o tom, čo všetko Becík údajne spravil,“ povedala Bajo Holečková.
Predseda SaS Branislav Gröhling dodal, že ide o verejné peniaze, pričom peniaze kraja patria jeho obyvateľom. „Toto je absolútna drzosť. Pred komunálnymi voľbami si predseda NSK objedná bilbordovú kampaň z verejných peňazí. To nie sú jeho peniaze a nie sú to ani peniaze strany Hlas,“ povedal.
NSK obvinenia zo strany SaS odmieta a považuje ich za opakované šírenie lží zo strany poslankyne Bajo Holečkovej o NSK a jeho predsedovi. „Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na bilbordoch či citylightoch vôbec nespomína. Ide o odpočtovú kampaň NSK, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch, ktoré sa za štyri roky práce podarilo dosiahnuť,“ uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Podľa názoru NSK ide o odpočtovú kampaň, ktorá napĺňa jednu zo základných potrieb a opakovaných výhrad občanov k vyšším územným celkom, a to že nie sú dostatočne informovaní o ich činnosti a výsledkoch, čo sa negatívne prejavuje na ich volebnej účasti.
Kraj pripomenul, že o vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo NSK 30. marca 2026 hlasmi 42 zo 47 prítomných poslancov.