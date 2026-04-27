SaS kritizuje stav železničnej stanice v Košiciach
Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - Opozičná SaS kritizuje stav železničnej stanice v Košiciach s tým, že štát investoval do jej vzhľadu, no zanedbal podľa strany to najdôležitejšie - bezpečnosť, kapacitu a moderné riadenie dopravy. Zástupca SaS Peter Báthory uviedol, že riadenie dopravy v jednom z najvýznamnejších železničných uzlov Slovenska je stále založené na zabezpečovacom zariadení z roku 1972.
„Hovoríme o systéme, ktorý bol zastaraný už v čase svojho vzniku. Dnes je prevádzka odkázaná na vysoký podiel ľudského faktora, telefonické pokyny a manuálne riadenie. Pri takom rozsahu dopravy je to nebezpečné a nezodpovedné,“ povedal Báthory.
SaS vyzýva Ministerstvo dopravy (MD) SR a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), aby bezodkladne predstavili plán skutočnej modernizácie železničného uzla.
Strana tvrdí, že pri rozsiahlej rekonštrukcii stanice sa neriešili kľúčové prevádzkové problémy a modernizácia sa sústredila najmä na viditeľné časti projektu. „Štát investoval do toho, čo je vidieť na fotografii, ale nie do toho, čo rozhoduje o bezpečnosti, plynulosti dopravy a každodennom fungovaní stanice,“ skonštatoval Báthory.
Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha je košická stanica symbolom toho, ako sa na Slovensku často hospodári s verejnými peniazmi. „Na posledných deviatich železničných projektoch bol rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a konečnou vysúťaženou cenou približne 230 miliónov eur. To sú peniaze, za ktoré mohli byť modernizované stanice, zabezpečovacie systémy aj kritické uzly. Namiesto toho máme drahé projekty a staré problémy,“ uviedol Čech.
Člen SaS a košický viceprimátor Marcel Gibóda poukázal na potrebu zvýšenia bezpečnosti na železnici aj v súvislosti s budúcou zvýšenou intenzitou dopravy vzhľadom k pôsobeniu automobilky Volvo pri Košiciach.
