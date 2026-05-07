SaS podporila kandidáta na predsedu Košického kraja Mariána Porvažníka
Porvažník sa poďakoval za podporu a vyjadril presvedčenie, že spoločný postup prinesie vo voľbách úspech a výmenu na poste predsedu Košického samosprávneho kraja.
Autor TASR
Košice 7. mája (TASR) - Strana SaS vyjadrila podporu pre Mariána Porvažníka ako kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Pridala sa tak k Progresívnemu Slovensku (PS) a strane Za ľudí, ktoré deklarovali podporu Porvažníkovi už skôr. Informoval o tom v Košiciach predseda SaS Branislav Gröhling.
„Som veľmi rád, že takýmto spôsobom môžeme oficiálne my ako strana SaS vyjadriť podporu tomuto kandidátovi na župana, že budeme stáť za ním, že pomôžeme všetkou svojou energiou, všetkými našimi aktivitami k tomu, aby práve tento človek sa stal budúcim županom, ktorý prinesie Košickému samosprávnemu kraju úspech,“ uviedol Gröhling na tlačovej konferencii.
Zároveň potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa sedem politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. O koho pôjde medzi Porvažníkom a kandidátom strany Demokrati Karlom Hirmanom, má do konca mája určiť vyššia podpora v prieskumoch verejnej mienky. V tejto koalícii sú okrem PS, SaS, Za ľudí a Demokratov aj Hnutie Slovensko, OKS a DS-ODS. „Ja predpokladám, že k memorandu sa pridajú ešte aj ďalšie strany a spoločne tým víťazom potom bude Marián Porvažník,“ povedal šéf SaS. Potvrdil tiež, že strana nebude stavať do volieb primátora Košíc vlastného kandidáta.
Porvažník sa poďakoval za podporu a vyjadril presvedčenie, že spoločný postup prinesie vo voľbách úspech a výmenu na poste predsedu KSK. „Verím, že spoločne týmto krokom vytvárame základ veľmi silnej koalície, ktorá do októbrových volieb pôjde spoločne a dosiahne volebné víťazstvo tak, aby sme na východ priniesli úspech, aby ľudia nemuseli odchádzať, ale zostali tu žiť, že by nám tu dobre bolo,“ povedal.
Kandidatúru na predsedu KSK už ohlásili aj košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a Džemal Kodrazi (nezávislý). Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
