SaS v Košiciach neplánuje postaviť vlastných kandidátov

Na snímke poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann

Z vyjadrení Gröhlinga vyplýva, že SaS by vlastného kandidáta postavila do jesenných volieb v prípade, ak by bol potenciálny kandidát SaS preferenčne najvýraznejší.

Košice 12. februára (TASR) - Opozičná strana SaS v jesenných voľbách do orgánov samospráv neplánuje postaviť vlastného kandidáta na post primátora Košíc ani na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Pre TASR to povedal šéf strany Branislav Gröhling s tým, že v rámci komunálnej politiky prebiehajú s opozičnými partnermi diskusie o podpore spoločných kandidátov.

Členovia strany SaS z Košíc podľa jeho slov iniciovali stretnutie so všetkými opozičnými stranami. „Smerujeme k návrhu deklarácie alebo k dohode, že podporíme jedného kandidáta,“ povedal. Dodal, že by bol rád, ak by sa zhodli na spoločnom kandidátovi pre funkciu predsedu KSK aj primátora.

Z vyjadrení Gröhlinga vyplýva, že SaS by vlastného kandidáta postavila do jesenných volieb v prípade, ak by bol potenciálny kandidát SaS preferenčne najvýraznejší a zhodli by sa na ňom s ostatnými opozičnými stranami.
