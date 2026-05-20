< sekcia Regióny
SaS víta podanie ombudsmana na ús pre novelu zákona o meste Košice
Viceprimátor mesta Košice za SaS Marcel Gibóda poukázal, že verejný ochranca práv na problém upozorňoval ešte pred schválením zákona.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Opozičná SaS víta podanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na Ústavný súd (ÚS) SR pre novelu zákona o meste Košice. Ide podľa nej o nebezpečný zásah do princípu rovnosti volebného práva, ktorý môže z Košičanov urobiť občanov dvoch kategórií. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia strany.
Viceprimátor mesta Košice za SaS Marcel Gibóda poukázal, že verejný ochranca práv na problém upozorňoval ešte pred schválením zákona. „Pán verejný ochranca práv upozornil poslancov Národnej rady SR, predkladateľov zákona aj prezidenta republiky, že tento návrh ide proti princípu rovnosti hlasov občanov. Napriek tomu koalícia zákon schválila a vedome vytvorila systém, kde hlas jedného Košičana bude mať inú váhu ako hlas druhého,“ uviedol.
Podľa neho je rozdiel medzi jednotlivými mestskými časťami extrémny. „Kým v mestskej časti Džungľa pripadne na jedného poslanca približne 800 obyvateľov, v mestskej časti Košice-Západ to bude takmer 6000 obyvateľov. To je absolútne popretie princípu rovnosti volebného práva a presne na to upozorňuje aj verejný ochranca práv,“ zdôraznil.
SaS zároveň oceňuje, že verejný ochranca práv žiada aj predbežné pozastavenie účinnosti zákona. „Je mimoriadne dôležité, aby mali Košičania ústavnoprávnu istotu, podľa akých pravidiel budú voliť už v najbližších komunálnych voľbách. Je nezodpovedné, že poslanci Hlasu, Smeru a SNS schválili tak zásadnú zmenu bez dát, bez analýz a bez odbornej diskusie,“ doplnil Gibóda.
Podľa SaS je o to absurdnejšie, že mesto Košice už v najbližších dňoch očakáva odbornú dátovú analýzu o budúcom fungovaní mesta, ktorú pripravovali univerzitní odborníci. „Namiesto toho, aby koalícia počkala na odborné dáta a serióznu diskusiu, presadila politický experiment, ktorý môže skončiť na Ústavnom súde. Veríme, že Ústavný súd SR ochráni princíp rovnosti hlasov Košičanov a zastaví tento protiústavný zásah,“ uzavrel Gibóda.
Dobrovodský napadol na ÚS podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
Viceprimátor mesta Košice za SaS Marcel Gibóda poukázal, že verejný ochranca práv na problém upozorňoval ešte pred schválením zákona. „Pán verejný ochranca práv upozornil poslancov Národnej rady SR, predkladateľov zákona aj prezidenta republiky, že tento návrh ide proti princípu rovnosti hlasov občanov. Napriek tomu koalícia zákon schválila a vedome vytvorila systém, kde hlas jedného Košičana bude mať inú váhu ako hlas druhého,“ uviedol.
Podľa neho je rozdiel medzi jednotlivými mestskými časťami extrémny. „Kým v mestskej časti Džungľa pripadne na jedného poslanca približne 800 obyvateľov, v mestskej časti Košice-Západ to bude takmer 6000 obyvateľov. To je absolútne popretie princípu rovnosti volebného práva a presne na to upozorňuje aj verejný ochranca práv,“ zdôraznil.
SaS zároveň oceňuje, že verejný ochranca práv žiada aj predbežné pozastavenie účinnosti zákona. „Je mimoriadne dôležité, aby mali Košičania ústavnoprávnu istotu, podľa akých pravidiel budú voliť už v najbližších komunálnych voľbách. Je nezodpovedné, že poslanci Hlasu, Smeru a SNS schválili tak zásadnú zmenu bez dát, bez analýz a bez odbornej diskusie,“ doplnil Gibóda.
Podľa SaS je o to absurdnejšie, že mesto Košice už v najbližších dňoch očakáva odbornú dátovú analýzu o budúcom fungovaní mesta, ktorú pripravovali univerzitní odborníci. „Namiesto toho, aby koalícia počkala na odborné dáta a serióznu diskusiu, presadila politický experiment, ktorý môže skončiť na Ústavnom súde. Veríme, že Ústavný súd SR ochráni princíp rovnosti hlasov Košičanov a zastaví tento protiústavný zásah,“ uzavrel Gibóda.
Dobrovodský napadol na ÚS podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.