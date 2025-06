SaS vyzvala NKÚ na preverenie tendrov v Nitrianskom kraji

Bratislava/Nitra 24. júna (TASR) - SaS vyzvala Generálnu prokuratúru SR i Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby preverili viaceré tendre v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Strana upozornila na zákazky, ktoré vyhrala spoločnosť Gemma stavebná firma.



Podľa SaS ide o spoločnosť, ktorá je napojená na predsedu NSK Branislava Becíka. „Hovoríme o opakovaných a vysoko podozrivých zákazkách pre túto firmu. Preto žiadame Generálnu prokuratúru SR i NKÚ, aby preverili hospodárenie v Nitrianskej župe,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.



Poslankyňa za stranu SaS v Národnej rade SR i v Zastupiteľstve NSK Martina Holečková upozornila, že Becík spoločnosť Gemma veľmi dobre pozná. „Pretože mu stavala aj jeho developerský projekt v Dvoroch nad Žitavou. Jej vlastníci sú bývalí Becíkovi obchodní partneri, ktorým patril aj neslávne známy penzión v Radave. Ten chcel NSK nedávno získať výmenou za oveľa hodnotnejšie krajské pozemky v areáloch škôl. Tomuto podvodu sa nám podarilo zabrániť,“ povedala Holečková.



Spoločnosti Gemma stavebná firma sa podľa Holečkovej začalo dariť v tendroch, ktoré vyhlasoval NSK. „Bola nesmierne úspešná. Z posledných šiestich súťaží, do ktorých sa zapojila, vyhrala šesť. Za posledné dva roky získala zákazky v Nitrianskej župe za viac ako 5.000.000 eur. A čo je ešte zaujímavejšie, predseda NSK Becík sa rozhodol podpisovať s touto firmou dodatky ku stavebným prácam. Celkovo takto Becík podpísal s firmou Gemma stavebná firma dodatky za 700.000 eur,“ skonštatovala Holečková.



Poslanec NSK Henrich Varga (Tím Kraj Nitra) pripomenul, že boli uzavreté štyri dodatky k zmluvám v prospech spoločnosti Gemma stavebná firma. „Tie čísla sú neúprosné a hovoria jasnou rečou. Zákon o verejnom obstarávaní hovorí, že stavebné zákazky sa môžu zvyšovať maximálne o 15 percent sumy, aby sa nemuselo robiť nové verejné obstarávanie. A ako vyzerajú tie čísla v dodatkoch na jednotlivé zákazky? Sú v hodnote 14,84, 14,85, 14,91 a 14,98 percenta. Samozrejme, zákon je splnený, ale je to určitá schéma. Keby som to chcel vymyslieť v prospech svojej spriatelenej firmy, tak to asi neurobím inak,“ zdôraznil Varga.