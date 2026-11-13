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SaS vyzýva vládu a R. Fica zastaviť rozširovanie skládky v Košiciach
Podľa predsedu strany SaS Branislava Gröhlinga skládka stojí 130 metrov od domov a 250 metrov od školy.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala vládu SR a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý dočasne riadi Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby zastavili rozširovanie skládky nebezpečného odpadu v košickej mestskej časti (MČ) Myslava.
Podľa predsedu strany SaS Branislava Gröhlinga skládka stojí 130 metrov od domov a 250 metrov od školy. „Súhlas na nebezpečný odpad nemá od roku 2019, a predsa sa tam ďalej vozí azbest, farby aj chemikálie. Štát jej namiesto zákazu ponúka ďalších 15.000 kubíkov a roky biznisu navyše,“ dodal.
Expert SaS na odpadové hospodárstvo Ján Chovanec pripomenul, že inšpekcia životného prostredia skládke zakázala preberať odpad a prevádzkovateľ mal do marca tohto roka požiadať o jej uzavretie, no podľa neho tak neurobil a požiadal o rozšírenie. Ako doplnil, MŽP už vlani rozhodlo, že projekt nemusí prejsť plným posúdením vplyvov na životné prostredie.
Podľa SaS exminister Tomáš Taraba vo februári tvrdil, že ministerstvo ďalšie fungovanie skládky nepovolí. Preto strana vyzvala premiéra Roberta Fica, ktorý je poverený vedením MŽP, aby zakročil voči tomuto postupu. Spustil prípadne nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, znížil riziko možnej pokuty a zastavil znečisťovanie životného prostredia.
Podľa predsedu strany SaS Branislava Gröhlinga skládka stojí 130 metrov od domov a 250 metrov od školy. „Súhlas na nebezpečný odpad nemá od roku 2019, a predsa sa tam ďalej vozí azbest, farby aj chemikálie. Štát jej namiesto zákazu ponúka ďalších 15.000 kubíkov a roky biznisu navyše,“ dodal.
Expert SaS na odpadové hospodárstvo Ján Chovanec pripomenul, že inšpekcia životného prostredia skládke zakázala preberať odpad a prevádzkovateľ mal do marca tohto roka požiadať o jej uzavretie, no podľa neho tak neurobil a požiadal o rozšírenie. Ako doplnil, MŽP už vlani rozhodlo, že projekt nemusí prejsť plným posúdením vplyvov na životné prostredie.
Podľa SaS exminister Tomáš Taraba vo februári tvrdil, že ministerstvo ďalšie fungovanie skládky nepovolí. Preto strana vyzvala premiéra Roberta Fica, ktorý je poverený vedením MŽP, aby zakročil voči tomuto postupu. Spustil prípadne nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, znížil riziko možnej pokuty a zastavil znečisťovanie životného prostredia.