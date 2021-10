Sása zachraňuje dom tradícií, financie získali v poslednej chvíli

Sása 28. októbra (TASR) – V Sáse v okrese Zvolen sa po dvoch rokoch zrejme dočkajú rekonštrukcie krovu Domu ľudových tradícií. O finančné prostriedky vo výške 23.306 eur na jeho obnovu požiadala obec ešte na jeseň 2019 Miestnu akčnú skupinu (MAS) Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské. Celý proces schvaľovania sa však v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) natiahol až do týchto dní, kedy obec dostala kladné vyrozumenie. "Stalo sa tak v hodine dvanástej, strecha by to už túto zimu nevydržala," povedala TASR starostka Iveta Hladká.



Obec kúpila tento storočný dom ešte v 80. rokoch 20. storočia od súkromných majiteľov. Dovtedy tam boli obchodné prevádzky. V jednej časti zriadila v roku 2007, pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dom ľudových tradícií. Všetky predmety do expozície priniesli občania.



V dome je šesť miestností. Nachádza sa tam chyža, kde je dobové zariadenie, ako posteľ, periny či ľudový kroj, kuchyňa so starou kachľovou pecou, či chodba so storočnou drevenou školskou lavicou. V tzv. čiernej kuchyni je pôvodná pec na pečenie chleba, v ďalšej miestnosti sú pracovné nástroje a náradie remeselníkov, ktorí pôsobili v obci a v poslednej sú ich pracovné nástroje. Krov je ešte pôvodný, dnes už ale značne poškodený, cez strechu aj preto zateká, čím sa znehodnocujú exponáty.



Dom ľudových tradícií je pravidelne navštevovaný žiakmi ZŠ s MŠ Pliešovce a ZŠ s MŠ Dobrá Niva v rámci hodín dejepisu, a tiež v rámci regionálnej výchovy žiakov 5. a 6. ročníka. "Pravidelne tam spoznávajú našu históriu aj naše deti z MŠ Sása," dodala starostka. V dome sa zvyknú zastaviť aj turisti, ktorí prechádzajú obcou peši či na bicykli po Rudnej magistrále. Objekt však slúži aj ako miesto konania viacerých obecných podujatí, ako napríklad ochutnávky tradičných jedál či Podskalských folklórnych slávností.



Podľa starostky sa ešte pred tým, ako im bola doručená zmluva, urobili prvé práce na záchrane domu. V najbližších týždňoch začne na obnove krovu pracovať už vysúťažená firma, ale viaceré práce vykonajú aj svojpomocne. "Materiály nám totiž výrazne zdraželi a rozpočet, schválený ešte v roku 2019, bude celkom iste vyšší," doplnila Hladká.