Šaško: Bratislavskí starostovia majú informácie o nemocnici Vajnory
Šaško starostovi Rače odkázal, že si určite na neho vie získať kontakt a rád sa s ním k téme výstavby stretne.
Autor TASR
Bratislava 17. september (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaruje, že bratislavskí starostovia majú informácie o výstavbe nemocnice vo Vajnoroch. S viacerými sa už k téme národnej nemocnice stretol. Reagoval tak na kritiku starostu Rače Michala Drotována.
„Od zverejnenia ‚vizualizácií‘ ubehlo už niekoľko mesiacov a žiadne relevantné informácie k projektu nemocnica Vajnory odvtedy neboli zverejnené - menšia časť tohto projektu sa nachádza aj v katastri Rače. Nezostáva nám aktuálne nič iné, iba sledovať stav na stavenisku,“ uviedol Drotován. Žiada vládu, ministerstvo zdravotníctva a rezort obrany, aby zverejnili projekt, informáciu o povoľovacom procese aj harmonogram výstavby a financovania.
Šaško starostovi Rače odkázal, že si určite na neho vie získať kontakt a rád sa s ním k téme výstavby stretne. Priblížil, že plán bratislavského zdravotníctva aj medicínsky plán sú pripravené. Medicínsky plán je podľa neho v utajenom režime preto, lebo obsahuje údaje, ktoré nie je vhodné, aby boli predmetom diskusie.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok. Minister zdravotníctva deklaruje, že hrubá stavba nemocnice bude stáť do parlamentných volieb v roku 2027.
