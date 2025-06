Šaško chce medzirezortnú spoluprácu pri duševnom zdraví detí

Hraň 5. júna (TASR) - Problematiku duševného zdravia detí na Slovensku, v ktorej badať zhoršujúci sa stav, treba riešiť komplexne a nadrezortne. Zhodli sa na tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a komisár pre deti Jozef Mikloško na odbornom seminári v Detskej psychiatrickej liečebni (DPL) v obci Hraň v Trebišovskom okrese.



Minister upozornil, že v júni bude zasadať Rada vlády SR pre duševné zdravie. Podľa dohody bude v spolupráci s komisárom pre deti a odborníkmi pripravená forma uznesenia, ktorá zaviaže členov rady vlády ku konkrétnym krokom. „Ja osobne som si vyžiadal, aby súčasťou tohto uznesenia bolo, aby som ako minister zdravotníctva bol zaviazaný vytvoriť nadrezortnú skupinu na vysokej úrovni. Budem hovoriť o tom, aby to bolo aspoň na úrovni štátnych tajomníkov, a aby táto skupina konkrétne predstavila jasný plán, čo sú krátke, strednodobé a čo dlhodobé ciele,“ povedal Šaško. Za potrebné považuje jasne povedať, „kam chceme ísť ako spoločnosť, Slovensko pri ochrane práv detí a pri ich zdravom duševnom vývine v tomto svete, ktorý ponúka množstvo príležitostí, ale aj množstvo nástrah“.



Seminár „Quo vadis duševné zdravie detí na Slovensku“ sa konal za účasti detských psychiatrov a psychológov i ďalších odborníkov a zástupcov rezortov, mimovládnych organizácií či univerzít. Zorganizoval ho Úrad komisára pre deti v spolupráci s DPL Hraň, ktorá je jediným takýmto zariadením v krajine. Účastníci hovorili o naliehavých témach a problémoch súvisiacich so zhoršujúcim sa duševným zdravím detí. Ďalšou témou bola potreba nadrezortnej spolupráce v tejto oblasti.



Za alarmujúce označil Šaško údaje o malom počte pedopsychiatrov, ambulancií či psychológov pre základné školy. „Bez ľudí - kvalitných, vzdelaných, vyškolených lekárov a odborníkov sa nepohneme ďalej, ale tých tém je oveľa viac,“ povedal. Spomenul pritom aj otázku regulácie sociálnych sietí či hazardu a reklám.



Komisár pre deti označil duševné zdravie za obrovskú výzvu. „Každé štvrté - piate dieťa má naozaj vážne problémy. Sú to veľmi zlé čísla, ktoré nám ukazujú, že duševné zdravie na Slovensku je veľká nadrezortná výzva. Musí to riešiť minimálne päť ministerstiev, aby sa tieto veci začali hýbať dopredu,“ povedal Mikloško.



Súčasťou stretnutia bolo predstavenie plánu desiatich krokov, ktoré treba nadrezortne riešiť, aby sa situácia zlepšila. Patrí k nim pomoc rodinám a vytváranie bezpečného prostredia pre deti, oblasť prevencie a pomoci pri duševných problémoch a závislostiach či riešenie nedostatku odborníkov. „Na Slovensku je 48 detských psychiatrov, 22 ambulancií pre celé Slovensko a jeden psychológ je momentálne na sedem škôl, čiže odborníkov je veľmi málo,“ uviedol komisár pre deti.



Detská psychiatrička a psychoterapeutka Zuzana Matzová poukázala na viacero problémov pri liečbe detí, ku ktorým patrí aj nedostatočný počet lôžok. „Čo sa týka doliečovacích lôžok, na západnom Slovensku je takýchto lôžok nula. Ďalší problém sú ešte stále akútne lôžka - v Košiciach, ktoré sú druhé najväčšie slovenské mesto, nemajú ani jedno akútne lôžko, čo považujeme za veľký problém,“ skonštatovala.



Detská psychiatrička z košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Terézia Rosenbergerová zvýraznila dôležitosť prevencie, spolupráce a práce s rodinou, ako aj osvety medzi rodičmi, učiteľmi a školami.