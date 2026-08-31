< sekcia Regióny
Šaško chce pripraviť finančný plán výstavby novej nemocnice v Trnave
Na realizáciu projektu novej trnavskej nemocnice bolo v závere roka 2024 vydané právoplatné územné rozhodnutie.
Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má ambíciu pripraviť finančný plán pre zamýšľanú výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt je podľa jeho slov ideálnym kandidátom na hľadanie investícií pravdepodobne formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) v spolupráci s bankami. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v Trnave.
„Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme. Dokonca, ja som mal aj v zahraničí niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, a síce trnavská nemocnica,“ povedal. Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje absolvovať aj na jeseň. Ešte počas tejto vlády chce pripraviť finančný plán tak, aby sa proces stal už nezvratným. Predpokladá, že konkrétne informácie k tomuto budú známe ešte pred letom budúceho roka.
Na realizáciu projektu novej trnavskej nemocnice bolo v závere roka 2024 vydané právoplatné územné rozhodnutie. Prezident SR Peter Pellegrini pri návšteve Trnavy v decembri 2024 povedal, že prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o výstavbe novej nemocnice v Trnave. O tejto nemocnici podľa jeho slov treba hovoriť aj vzhľadom na zámer vlády vybudovať v neďalekých Jaslovských Bohuniciach nový jadrový zdroj. Projekt má podporu mesta i krajskej samosprávy. Celková suma výstavby bola už skôr odhadovaná na viac ako 380 miliónov eur.
„Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme. Dokonca, ja som mal aj v zahraničí niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, a síce trnavská nemocnica,“ povedal. Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje absolvovať aj na jeseň. Ešte počas tejto vlády chce pripraviť finančný plán tak, aby sa proces stal už nezvratným. Predpokladá, že konkrétne informácie k tomuto budú známe ešte pred letom budúceho roka.
Na realizáciu projektu novej trnavskej nemocnice bolo v závere roka 2024 vydané právoplatné územné rozhodnutie. Prezident SR Peter Pellegrini pri návšteve Trnavy v decembri 2024 povedal, že prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o výstavbe novej nemocnice v Trnave. O tejto nemocnici podľa jeho slov treba hovoriť aj vzhľadom na zámer vlády vybudovať v neďalekých Jaslovských Bohuniciach nový jadrový zdroj. Projekt má podporu mesta i krajskej samosprávy. Celková suma výstavby bola už skôr odhadovaná na viac ako 380 miliónov eur.