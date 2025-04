Šaško očakáva rozhodnutie o lokalite univerzitnej nemocnice v apríli

Bratislava 15. apríla (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) očakáva, že v priebehu tohto mesiaca sa rozhodne o finálnej lokalite novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Podotkol, že sú vo finálnej fáze.



„Ja predpokladám a som si takmer úplne istý, že v priebehu ešte tohto mesiaca to rozhodnutie bude. My sme naozaj vo finálnej fáze,“ podotkol minister.



S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v bratislavskom Ružinove. Šaško predtým avizoval, že o lokalite bude rozhodnuté v prvom štvrťroku tohto roka.